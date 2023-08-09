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Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Премьер-лига Англия 12 авг 2023, 10:00 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
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- : -
Англия, Sheffield, Брамалл Лейн
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.76
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12 августа на "Бремелл Лейн" (Шеффилд) пройдет матч1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Кристал Пэлас". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Шеффилд Юнайтед"

Клуб недавно, в 2019-м году уже поднимался в Премьер-Лигу - тогда это случилось на фоне конфликта владельцев, вопреки всем обстоятельствам, и после 13-летнего перерыва. Более того, тогда аутсайдер удивил всех, показав мощные результаты: 54 очка, на 2 меньше, чем у "Арсенала" - до зоны еврокубков не хватило 5 баллов. Но потом все разладилось, и недавний герой, Уайлдер, был уволен с тренерского поста, а "клинки" вылетели в Чемпионшип. Был шанс вернуться еще в 2022-м, но все закончилось поражением в стыковых поединках. Только в прошлом сезоне, под руководством Хеккингботома, "прорвало" - финишировали 2-ми. Во многом это было обеспечено результативностью Илимана Ндиая, которого уже в августе отдали в "Марсель". Удар по шансам на выживание, пусть даже на его место взяли Бени Траоре с его отличной результативностью - ее ивуариец демонстрировал в шведском "Хекене", а тут сразу АПЛ.

"Кристал Пэлас"

Команда своего рода замкнула цикл в 2-х предыдущих сезонах. Владельцу, Стиву Пэришу, хотелось сменить стабильную посредственность, что обеспечивал опытнейший Ходжсон. Освежить игру призвали Патрика Виейра, и 2021/2022 получился перспективным, многообещающим. Но в следующем розыгрыше, неплохо стартовав, клуб из Лондона вдруг с января напрочь перестал выигрывать. Серия превысила 10 туров, и терпение руководство лопнуло. Оно уволило француза и... вернулось к проверенному варианту со "Стариной Роем". Тот поднял старых-новых подопечных на 11-е место, получив полноценный контракт. Но летом, дождавшись истечения своего соглашения, ушел Заа, многолетний лидер. Да, явно на его место приходит Лерма, но справится ли с задачами вожака?

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в 2021-м году. Тогда "Кристал Пэлас" дважды обыграл вылетающего соперника по 2-0.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Они опытнее, так что безопасной выглядит ставка на "стекольщиков" при форе "0" (коэффициент - 1,76).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.76
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