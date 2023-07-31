Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

4 августа на "Хиллсборо" (Шеффилд) пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Шеффилд Уэнсдей" встретится с "Саутгемптоном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Шеффилд Уэнсдей"

Клуб не только 1 из самых старых в Англии и, значит, и мире. И достаточно титулованным, вот только крайнее, 4-е, чемпионство было взято почти столетие назад, в 1930-м. Через 5 лет взяли последний, пока, 3-й кубок, в сочетании еще и с Суперкубком страны. После этого получилось разве что в 1991-м взять 1 трофей, в виде Кубка Лиги. Более того, "совы" в этом веке не просто не выходили больше в АПЛ, но и, меняя владельцев, чередовали годы в Чемпионшипе и ниже. Вот и прошлый сезон провели в Лиге 1, поднявшись только через плей-офф. Понятно, что такая команда по умолчанию рассматривается как андердог. Чтобы поднять шансы на удачный успех, позвали на пост менеджера Хиско Муньоса - испанец сменил Даррена Мура, что работал с 2021-го года, но рассорился, обсуждая с владельцами новый контракт.

"Саутгемптон" Команда считали самобытным, крепким коллективом. Казалось, что не хватало для превращения в некий еще 1 "Брайтон", а то и "Тоттенхэм", только серьезных инвестиций. И в лице нового мажоритарного инвестора, Драгана Солака, получили достаточно щедрый источник финансирования. Но серб, похоже, с переманенным из "Брентфорда" СЕО, Анкресеном, работают "в долгую". За решение покупать много, но талантливой молодежи, "сырой" по умолчанию, расплатились "пропиской" из Премьер-Лиги, но, судя по недешевому трансферу из "Манчестер Сити" юного Ши Чарльза, от курса не отклонились. Остается верить, что в условиях Чемпионшипа, и под руководством Рассела Мартина, нового наставника, перешедшего из "Суонси", получится хотя бы начать яркий прогресс. Статистика личных встреч 10 лет, после 2012-го, стороны вообще не играли. Прошлой осенью, в кубковом поединке, наконец-то был матч на "Сент-Мэри", и только по пенальти, после 1-1, дальше пошли хозяева-фавориты. Прогноз Букмекеры считают фаворитом, пусть и номинальным в основном, гостей. Но и клуб, поднявшийся из Лиги 1, точно дома не хочет начинать с победы. Ставим на "обе забьют" (коэффициент - 1,78).

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