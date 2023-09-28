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Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд прогноз
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Чемпионшип Англия 29 сен 2023, 15:00 Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
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- : -
Англия, Sheffield, Hillsborough
Сандерленд Сандерленд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.63
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29 сентября в матче девятого тура английского Чемпионшипа сойдутся кандидат на повышение в классе Сандерленд и главный неудачник сезона Шеффилд Уэнсдей.

Шеффилд Уэнсдей

Эта команда наверняка новый сезон начнет в третьем по силе дивизионе своей страны. В восьми турах нового сезона команда еще не добыла ни одной победы, проиграв шесть матчей.

Сейчас Шеффилд Уэнсдей идет на заслуженном последнем месте турнирной таблицы и его игра не оставляет никаких надежд на то, что ситуация изменится.

Интересно, что Шеффилд Уэнсдей – команда с самой плохой результативностью в новом сезоне. В восьми матчах они забили лишь пять голов.

Сандерленд

На данный момент “коты” идут на пятом месте турнирной таблицы и имеют в своем активе 13 очков. От первой тройки Сандерленд отстал на семь баллов, но ведь главная задача заключается в том, чтобы занять место в первой шестерке.

Команда в восьми турах добыла четыре победы и три раза проиграла. Еще одна встреча завершилась с ничейным результатом. При этом Сандерленд довольно неплохо действует в атаке. В восьми матчах команда забила 15 голов, что является одним из лучших показателей в лиге.

Если говорить об игре в обороне, то Сандерленд пропустил восемь мячей в восьми матчах.

Прогноз на матч

Весьма справедливо букмекеры считают фаворитом противостояния гостевую команду. На победу Сандерленда дают коэффициент 2,53, но такая ставка выглядит рискованной. Я предлагаю поставить на исход победа второй команды с форой 0 с коэффициентом 1.63.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.63
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