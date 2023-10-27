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Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Ротерхэм 29 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм прогноз
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Чемпионшип Англия 29 окт 2023, 09:00 Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
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Англия, Sheffield, Hillsborough
Ротерхэм Ротерхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ротерхэм не проиграет
Коэф.: 1.83
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В рамках 14-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Шеффилд Уэнсдей и Ротерхэмом. Встреча пройдет на Хиллсборо 29 октября. Начало игры запланировано на 14:00 по среднеевропейскому времени.

Шеффилд Уэнсдей

Эта команда следующий сезон наверняка начнет в третьем по силе дивизионе своей страны. В 13-ти турах нового сезона клуб еще не добыл ни одной победы, проиграв десять матчей.

Сейчас Шеффилд Уэнсдей идет на заслуженном последнем месте турнирной таблицы и его игра не оставляет никаких надежд на то, что ситуация изменится.

Интересно, что Шеффилд Уэнсдей – команда с самой плохой результативностью в новом сезоне. В тринадцати матчах они забили жалких пять голов.

Ротерхэм

Команда не имеет звезд в своем составе и многим сразу было ясно, что за выход в плей-офф они бороться не будут. При этом бороться за выживание у коллектива также не получается.

После 12-ти сыгранных матчей они занимают 22-е место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь девять очков. У Ротерхэма две победы при трех ничейных результатах. Остальные встречи коллектив проиграл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Уэнсдей не забивает уже 5 матчей подряд.
  • Ротерхэм навыезде не побеждает с ноября прошлого года.
  • Между собой команды не играли в ничью с 2019-го.

Прогноз

Обе команды находятся в ужасной форме, однако хозяева считаются фаворитом. Не соглашусь с котировками букмекеров и поставлю на то, что Ротерхэм не проиграет.

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Прогноз на матч Ротерхэм не проиграет
Коэф.: 1.83
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