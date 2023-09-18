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Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Чемпионшип Англия 19 сен 2023, 15:00 Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
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Англия, Sheffield, Hillsborough
Мидлсбро Мидлсбро
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мидлсбро
Коэф.: 2.21
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19 сентября на легендарном «Хиллсборо» встретятся главные неудачники Чемпионшипа на данный момент. Команды в обнимку расположились на дне турнирной таблицы с одним очком в активе. Игра начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Шеффилд Уэнсдей

Уэнсдей — это один из самых старых и титулованных команд Туманного Альбиона. Клуб является четырёхкратнымчемпионом Англии, трёхкратнымобладателем Кубка Англиии обладателем Кубка Футбольной Лиги.

На стыке 80-х и 90-х годов этот клуб из Шеффилда высоко котировался в Англии. Команде удавалось добираться до финальных матчей в Кубке английской Лиги и Кубке Англии. Кубок Лиги в сезоне 1990/91 удалось выиграть, обыграв в финале грозный Манчестер Юнайтед, а в следующем сезоне команда завоевала бронзовые медали Премьер Лиги.

После вылета в 2000-м году, Уэнсдей большинство времени проводил в Чемпионшипе, откуда вылетел по итогам сезона 2020/21. Вернуться получилось не сразу — уступили в полуфинале плей-офф Сандерленду. Зато в прошлом сезоне «совы» сотворили чудо.

Первый матч полуфинала был проигран без шансов — 4:0 в пользу Питерборо. В Шеффилде хозяева сперва сумели отыграть такой гандикап, при чем решающий мяч был забит аж на 8-й компенсированой минуте, а затем в серии пенальти вырвали путевку в финал.

Возвращение в Чемпионшип команда оформила на Уэмбли благодаря голу на 120+3 минуте дополнительного времени.

Мидлсбро

Мидлсбро как и Шеффилд Уэнсдей является одним из клубов-основателей Премьер Лиги. Стоит отметить, что «Боро» в Премьер Лиге выступал куда чаще чем их следующий соперник. Команда в последний раз играла там в сезоне 2016/17. А в начале 2000-х вообще была крепким середняком и выступала в еврокубках под руководством Стива Макларена.

Был у Мидлсбро и другой интересный тренер в то время — команду несколько лет возглавлял Гарет Саутгейт, нынешний наставник сборной Англии.

В прошлом сезоне «Боро» до конца боролся за промоушн. В чемпионате финишировали четвертыми, а в полуфинале плей-офф уступили Ковентри.

В этом сезоне старт откровенно не задался. Лишь одна ничья и пять поражений отбросили Мидлсбро на последнюю ступеньку таблицы. Зато в Кубке Лиги команда пробилась уже в третий раунд где померяется силами с второлиговым Бредфордом.

Интересные факты и статистика личных встреч

Шеффилд Уэнсдей не побеждает в оффициальных матчах в основное время с 7 мая, когда в последнем туре Лиги 1 был обыгран Дерби.

Мидлсбро в последних 18-ти матчах лишь один раз сумел уйти с поля без пропущеного гола.

В личных встречах наблюдается некий паритет. Команды по очереди обмениваются победами. В последних четырех матчах соперники обязательно забивали друг другу.

Прогноз

Если учесть все факторы, может показаться существенной разница в классе команд. Думаю, Мидлсбро быстрее оправится после неудачного старта. Поэтому рискну поставить на победу гостей.

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Прогноз на матч Победа Мидлсбро
Коэф.: 2.21
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