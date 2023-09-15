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Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун 16 сентября 2023 года
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
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Англия, Sheffield, Hillsborough
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 2
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16 сентября в матче шестого тура английского Чемпионшипа сыграют Шеффилд Уэнсдей против Ипсвич Таун. В этой встрече один из главных аутсайдеров будет принимать одного из фаворитов на чемпионский титул.

Шеффилд Уэнсдей

Стартовые пять туров показали, что болельщикам Шеффилд Уэнсдей не стоит ожидать на какие-то подарки в новом сезоне. Игра команды четко дает понять, что они на протяжении всего сезона будут вести борьбу за выживание.

В пяти матчах команда не добыла ни одной победы и лишь раз сыграла вничью. Остальные игры Шеффилд Уэнсдей проиграл. Интересно, что команда забила всего четыре гола, а пропустила девять.

Сейчас Шеффилд Уэнсдей идет на предпоследнем месте турнирной таблицы и пока перспектив на улучшение игры на горизонте не видно.

Ипсвич Таун

В отличие от своего соперника Ипсвич Таун радует своих поклонников результатами в новом сезоне. С первых туров команда была в лидирующих позициях и сейчас идет на второй строчке турнирной таблицы.

В пяти матчах Ипсвич Таун добыл четыре победи и один раз проиграл. Команда достаточно много забивает – более двух мячей за матч в среднем. В пяти турах Ипсвич Таун забил 11 голов. Но при этом коллектив и достаточно много пропускает, как для одного из лидеров. В пяти матчах они позволили соперникам забить семь раз.

Прогноз на матч

Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы Шеффилд Уэнсдей набирал очки в матчах с топ-соперниками. Ипсвич Таун, как раз, таким и является. Я буду ставить на победу гостей с коэффициентом 2.

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Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 2
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