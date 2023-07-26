Прогноз на матч Оуд-Хеверле не проиграет Коэф.: 1.79 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

29 июля на "Стад дю Пай де Шарлеруа" (Шарлеруа) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Шарлеруа" встретится с "Левеном". Старт поединка запланирован на 18:15 по европейскому времени.

"Шарлеруа"

Клуб за всю свою немалую историю так и не взял пока что ни единого титула. Оба выхода в финал национального кубка заканчивались поражения. А пиком в Жупилер-Лиге было единственное 2-е место, и то в далеком 1969-м году. Можно отметить в положительном плане стабильность: поднявшись в очередной раз из Первого дивизиона в 2012-м, больше ни разу не теряли "прописки". Иногда получалось даже получить право сыграть в Лиге Европы - в 2015-м и 2020-м году (оба раза проходили 1-го противника, но потом уступали следующему). На таком фоне прошлый цикл вряд ли можно внести "Les Carolos" в актив. Они набрали 48 очков, чего не хватило для борьбы за право сыграть хотя бы в Лиге конференций. "Зебры" отстали на 2 балла от Серкль Брюгге", финишировав 9-ми. Но за счет старых достижений Феликс Маззу сохранил пост.

"Левен" Команда принадлежит корпорации "King Power" - того самого детища Шривадданапрабха, которая известна, по крайней мере, любителям европейского футбола, за счет "Лестера". Но это в Англии Вишай уделял максимум внимания проекту, ну, а бельгийский актив рассматривается как явно второстепенный. Уже при этом собственнике "OHL" оставался "футбольным лифтом", неоднократно падая во 2-й дивизион страны. Но примечательно, что в прошлом сезоне британские "лисы" бесславно вылетели в Чемпионшип. Ну, а "Левен" не просто не сдал параллельно, но даже наоборот, немного поднялся, после пары 11-х мест финишировав прошлой весной на 10-м. Хочется продолжить прогресс, но кадровые и финансовые возможности шире не стали. Статистика личных встреч "Шарлеруа" в последний раз побеждал еще в 2020-м году. После этого была пара ничьих, а все 3 крайних матча закончились победами "Левена". Прогноз Букмекеры считают фаворитом пары "зебр", которые играют дома. Но, с учетом истории поединков, рискнем поставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,79).

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