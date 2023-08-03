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Прогноз на матч Шальке - Кайзерслаутерн 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Шальке - Кайзерслаутерн 5 августа 2023 года
Шальке-04 Шальке-04
Вторая Бундеслига Германия 05 авг 2023, 14:30 Шальке-04 - Кайзерслаутерн
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Германия, Gelsenkirchen, ВЕЛТИНС-Арена
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.97
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Во втором туре второй немецкой Бундеслиги 5 августа состоится матч между "Шальке 04" и "Кайзерслаутерн".

"Шальке 04"

Команда крайне неудачно стартовала во втором по силе дивизионе страны, крупно проиграв "Гамбургу" со счетом 3:5. Такое поражение явно не входило в планы “шахтеров” и теперь они попытаются набрать первые очки, чтобы как можно скорее включиться в гонку за выход в первую Бундеслигу.

Напомним, что в прошлом сезоне команда понизилась в классе и заняла 17-е место в Бундеслиге.

"Кайзерслаутерн"

В первом туре “Кайзерслаутерн” играл дома с "Санкт-Паули" и потерпел поражение со счетом 1:2. Эта команда является крепким середном второй немецкой Бундеслиги и по итогам прошлого сезона заняла девятое место в турнирной таблице.

Статистика и история

Букмекеры уверенны в том, что хозяева поля выйдут победителями из этой встречи. На победу “Шальке” можно поставить с коэффициентом 1,68. Также букмекеры считают, что в матче будет немало забитых мячей.

Между собой команды сыграли 83 матча, 30 из которых завершились победой команды из Гельзенкирхена. В то же время у “Кайзерслаутерна” на одну победу меньше.

В последний раз команды встречались аж в 2012 году и тогда “Шальке” на выезде уничтожил соперника со счетом 4:1.

Прогноз на матч

Обе команды показали, что умеют забивать, но при этом и много пропускают. В этой игре я ожидаю также обилия забитых мячей и связи с этим буду ставить на исход тотал матча больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.97
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