Прогноз на матч Жирона не проиграет Коэф.: 1.73 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

26 августа на "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья) пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором "Севилья" встретится с "Жироной". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Севилья"

Клуб, с одной стороны, прошлый сезон закончил уже привычным для себя, да и для всех, трофеем на международной арене - снова именно эти испанцы, несмотря на все проблемы и оговорки, выиграли Лиги Европы. Заодно они реабилитировались, ведь, с другой стороны, "Белая Андалусия" стала откровенным разочарованием прошлой темпораде в испанской Примеры, из завсегдатая топ-4 превратились чуть ли не в борца за выживание. Но и тут при Мендилибаре, весной, наблюдалось некое оживление. Хотя после летних каникул не все получалось. Сначала проиграли дома в Ла Лиге "Валенсии" 1-2, потом, открыв счет, проиграли по пенальти "Манчестер Сити" (пусть и рассматривались как аутсайдер Суперкубка УЕФА). Вот только на это, похоже, потратили слишком много, и "Алавесу" уступили 3-4.

"Жирона" Команда существует достаточно давно. Но при этом она смогла выйти на новый, более высокий уровень, когда в проект зашли ближневосточные инвесторы, те самые, что контролируют и "Манчестер Сити". Первый раунд пребывания "жирондинцев" в Примере продлился 2 сезона кряду. Сейчас хочется, в первую очередь, не повторить тот негативный опыт. Благо, что подопечные Мичела Санчеса пока приятно удивляют. Сначала, пригласив зимой Цыганкова, была даже борьба за еврокубки, и финиш в верхней части турнирной таблицы. А новый сезон начали с ничьей, вырванной на поле "Реала Сосьедад" - причем счет 1-1 оформил новобранец из Украины, Довбик - а ассистировал напарник по национальной сборной! С "Хетафе" эта пара "промолчала", солировал Стуани, что оформил "дубль", а поединок закончился победой 3-0. Статистика личных встреч В прошлом сезоне новичок Примеры смог дважды обыграть "Белую Андалусию". Прогноз Букмекеры считают фаворитом "Белую Андалусию". Но "жирондинцы" выглядят сейчас не слабее, так что ждем, что они не проиграют в гостях (коэффициент - 1,73).

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