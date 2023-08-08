АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Севилья - Валенсия 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Севилья - Валенсия 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Севилья - Валенсия 11 августа 2023 года
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 11 авг 2023, 15:30 Севилья - Валенсия
-
- : -
Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Валенсия Валенсия
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.97
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку

11 августа на "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья) пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором "Севилья" встретится с "Валенсией". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Севилья"

Клуб при Лопетеги, казалось, "прописался" в квартете лучших. Более того, периодически казалось, что "нервьоненсе" хотят и могут подвинуть кого-то из тройки привычных грандов. Но вместо этого прошлую темпораду "Белая Андалусия" проваливала и еще при Юлене, и во время сменившего его Лопетеги. Только новая рокировка, с приглашением весной Мендилибара. При нем вышло хотя бы окончательно оторваться от опасной зоны - впрочем, закончили на 12-й позиции. Зато, как и многие предшественники на этой же должности, Хосе Луис смог выиграть Лигу Европы, и, значит, "Белая Андалусия" сможет остаться участником Лиги чемпионов. Впрочем, не понятно окончательно, какой состав там будет играть. Ведь на трансфер из-за обилия долгов выставлено вообще всех игроков. Пока потери не критичны, но времени до закрытия "окна" полно.

"Валенсия"

Команда в 2022-м году под руководством Бордаласа дошла до финала кубка Испании - там только в серии пенальти сильнее оказался "Бетис". Да и в Примере был подъем, на 9-е место. Но Питер Лим снова показал свою эксцентричность, расставшись тренером, что добился всего этого. Он сделал ставку на Гаттузо, и довольно ожидаемо такое решение не сработало. Дженнаро ушел уже зимой, но и сменивший его Рубен Бараха, безусловная легенда "лос чес" как футболист, просто не дал состояться вылету. Но 42 очка - не просто мало, достаточно сказать, что "Вальядолид" с 40 вылетел. Нужно прибавлять, но получится ли? Летом состав не особенно усилился, наоборот, ушло несколько важных игроков, в том числе опытнейший Кавани.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Севилья", несмотря на проблемы, взяла 4 очка с еще более проблемной "Валенсией".

Прогноз

Букмекеры не верят в реальную борьбу в этой паре. Рекомендуем ставить на то, что "Севилья" тут сможет добиться победы (коэффициент - 1,97).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.97
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Флуминенсе Коэф.: 1.73 Архентинос Хуниорс Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Интернасьонал Коэф.: 1.6 Ривер Плейт Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года Лига Чемпионов 09 авг 2023, 14:00 Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года Панатинаикос Коэф.: 1.86 Марсель Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года Лига Чемпионов 09 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года Слован Бр Коэф.: 1.83 Маккаби Хайфа Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года Лига Чемпионов 09 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года Рейнджерс Коэф.: 1.6 Серветт Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:27 ПСВ одержал разгромную победу в квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:08 "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне Новости футбола Сегодня, 15:47 Опытный защитник "Манчестер Сити" отказался переходить в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 15:36 "Пари Сен-Жермен" определился с ценой на Неймара Новости футбола Сегодня, 15:30 "Арсенал" заплатит 30 млн евро за вратаря сборной Испании Новости футбола Сегодня, 15:27 Киевское "Динамо" назвало состав на матч с "Арисом" в Лиге Конференций Новости футбола Сегодня, 15:15 Конкурент Зинченко в "Арсенале" может перейти в "Реал Сосьедад" Новости футбола Сегодня, 15:08 "Тоттенхэм" объявил о переходе талантливого аргентинского нападающего Новости футбола Сегодня, 15:03 В "Челси" назвали сроки восстановления травмированного Нкунку Новости футбола Сегодня, 14:54 "Тоттенхэм" объявил о переходе защитника за 40 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года