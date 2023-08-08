Прогноз на матч Победа Севилья Коэф.: 1.97 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

11 августа на "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья) пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором "Севилья" встретится с "Валенсией". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Севилья"

Клуб при Лопетеги, казалось, "прописался" в квартете лучших. Более того, периодически казалось, что "нервьоненсе" хотят и могут подвинуть кого-то из тройки привычных грандов. Но вместо этого прошлую темпораду "Белая Андалусия" проваливала и еще при Юлене, и во время сменившего его Лопетеги. Только новая рокировка, с приглашением весной Мендилибара. При нем вышло хотя бы окончательно оторваться от опасной зоны - впрочем, закончили на 12-й позиции. Зато, как и многие предшественники на этой же должности, Хосе Луис смог выиграть Лигу Европы, и, значит, "Белая Андалусия" сможет остаться участником Лиги чемпионов. Впрочем, не понятно окончательно, какой состав там будет играть. Ведь на трансфер из-за обилия долгов выставлено вообще всех игроков. Пока потери не критичны, но времени до закрытия "окна" полно.

"Валенсия" Команда в 2022-м году под руководством Бордаласа дошла до финала кубка Испании - там только в серии пенальти сильнее оказался "Бетис". Да и в Примере был подъем, на 9-е место. Но Питер Лим снова показал свою эксцентричность, расставшись тренером, что добился всего этого. Он сделал ставку на Гаттузо, и довольно ожидаемо такое решение не сработало. Дженнаро ушел уже зимой, но и сменивший его Рубен Бараха, безусловная легенда "лос чес" как футболист, просто не дал состояться вылету. Но 42 очка - не просто мало, достаточно сказать, что "Вальядолид" с 40 вылетел. Нужно прибавлять, но получится ли? Летом состав не особенно усилился, наоборот, ушло несколько важных игроков, в том числе опытнейший Кавани. Статистика личных встреч В прошлом сезоне "Севилья", несмотря на проблемы, взяла 4 очка с еще более проблемной "Валенсией". Прогноз Букмекеры не верят в реальную борьбу в этой паре. Рекомендуем ставить на то, что "Севилья" тут сможет добиться победы (коэффициент - 1,97).

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