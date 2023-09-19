Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 20 сентября 2023 года, встретятся испанская "Севилья" и французский "Ланс".

“Севилья”

Испанская команда после триумфального сезона в Лиге Европы, где они добыли победу, провально стартовали в первенства страны.

Их выступления являются крайне неприметными. Они смогли одержать первую победу в чемпионате только в пятом туре, победив "Лас-Пальмас" со счетом 1:0.

До этого победитель Лиги Европы проиграл три матча подряд.

Также стоит напомнить, что в матче за Суперкубок УЕФА "Севилья" проиграла "Манчестер Сити" в серии послематчевых ударов.

“Ланс”

В прошлом году "Ланс" удивил многих и впервые за долгое время вышли в Лигу чемпионов. Они закончили сезон на втором месте и заслужили путевку в групповой этап турнира.

К слову, в новом сезоне чемпионата Франции “Ланс” огорчает своих поклонников. Они проиграли четыре из пяти матчей, сыграв одну ничью. "Ланс" занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав всего 1 балл.

Статистика и прогноз на матч.

"Севилья" является фаворитом этой встречи по котировкам букмекерских контор. Испанская команда победила один раз в последних пяти матчах, в то время как "Ланс" не знает побед уже в восьми играх подряд.

До этого между собой команды ни разу не встречались.

Сложно выбрать фаворита в матче, в котором встречаются нестабильные команды. Конечно, “Севилья” выглядит фаворитом, но я не рискну брать их победу. Скорее всего, встреча будет результативной. Буду ставить на тотал матча больше 2.5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram