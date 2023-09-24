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Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 26 сен 2023, 13:00 Севилья - Альмерия
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Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Альмерия Альмерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.73
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Во вторник 26 сентября, на Рамон Санчеч Писхуан Севилья встретится с Альмерией. Поединок пройдет в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги. Начало мача запланировано на 19:00 по среднеевропейскому времени.

Севилья

Севилья явлется одним из самых успешных испанских клубов на евроарене. Чего только стоят 7 побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы. К слову, андалусийцы и сейчас являются дейтсвующими победителями этого турнира. Под руководством Хосе Луиса Мендилибара, команда в финале прошлогоднего сезона в серии послематчевых пенальти обыграла итальянскую Рому.

Учитывая триумф в Лиге Европы, Севилья получила право выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов в этом сезоне, где в минувшую среду стартовала с домашней ничьи в игре с Лансом.

В розыгрыше Ла Лиги результаты были не столь успешными - Севилья пришла к финишу лишь 12-ой.

Начало нового сезона откровенно не получилось. В чемпионате Испании Севилья набирала очки лишь в двух матчах. Сначала в родных стенах победили Лас-Пальмас, а потом сыграли вничью с Осасуной. Также «нервионцы» успели проиграть сражение за Суперкубок УЕФА, в котором в серии пенальти сильнее оказался Манчестер Сити.

Альмерия

Этот футбольный клуб основан относительно недавно (1989 год) и представляет тот же регион, что и Севилья. В Ла Лиге Альмерия проводит всего лишь восьмой сезон в своей истории. Самым успешным результатом было 8-е место.

Прошлый сезон команда завершила на 17-й позиции, лишь на одно очко опередив вылетевший Вальядолид.

В начавшемся чемпионате Альмерия тоже не впечатляет. Кроме ничьих в матчах с Кадисом и Валенисией позитивных результатов больше небыло.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Севилья не может выиграть уже в четырех матчах кряду, а Альмерия еще вообще не побеждала в новом сезоне. Последних успех Альмерии в гостях случился еще 26 апреля в матче с Хетафе.

В последних очных семи встречах 6 раз победу праздновала Севилья.

Прогноз

Учитывая все изложенные факты, ставить буду на Тотал Меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.73
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