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15 августа на "Стад де Женев" (Женева) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Серветт" встретится с "Рейнджерс" (Глазго). Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Серветт"

Клуб в 21-м столетии сменил поневоле периодические успехи (17 чемпионских титулов, крайний из которых был взят как раз в 1999-м) на глубочайший спад. Пережив банкротство, "гранатовые" только недавно вернулись в Суперлигу. Добившийся этого тренер, Гейгер, сумел напоследок взять 2-е место в прошлом розыгрыше, после чего ушел на покой. Его сменил Вайлер, последними местами работы которого были "Аль-Ахли" и "Касима Антлерс". Дебютировал Рене с победы над "Грассхоппер", ну и сразу же начали швейцарцы и выступления в квалификации Лиги чемпионов. Довольно неожиданно получилось пройти более опытный "Генк" (по пенальти после пары результативных ничьих). На прошлой неделе новый наставник проиграл, впервые на новом посту. Впрочем, пропустив дважды за первые четверть часа, потом гости в Глазго смогли свести к достойным 1-2.

"Рейнджерс" (Глазго) Команда при Джеррарде смогла выйти на пик - она не позволила ненавистному "Селтику" оформить 10-й титул кряду, да и сам стал чемпионом, впервые после банкротства и возвращения с полулюбительского уровня. Но Стивена сманила "Астон Вилла", а без него "светло-синие" не смогли удержаться на лидирующей позиции. Сейчас, кстати, менеджером работает экс-ассистент "Стиви Джи", Бил - но и с ним было 2-е место (и проигранный финал Кубка Лиги). С него шотландцы снова отправились в квалификацию Лиги чемпионов. Там начинали огненно, забив дважды за 15 минут. Но потом и пропустили в ответ, с пенальти, и, имея преимущество в 1 игрока более получаса, ограничились 2-1. Теперь в Швейцарии нельзя проигрывать. Статистика личных встреч 9-го августа клубы впервые сыграли между собой. Прогноз Букмекеры считают фаворитом шотландцев на выезде. Согласимся, что у них неплохие шансы, но используем подстраховку в виде "нулевой" форы на "Рейнджерс" (коэффициент - 1,6).

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