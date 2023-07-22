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Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года
Серветт Серветт
Лига Чемпионов 25 июл 2023, 14:30 Серветт - Генк
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- : -
Международные, Geneve, Stade de Geneve
Генк Генк
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Серветт не проиграет
Коэф.: 1.7
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25 июля на "Стад де Женев" (Женева) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором “Серветт” сыграет против "Генка". Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

"Серветт"

Команда в своей недавней истории, как подсчитали ее болельщики, пережила 5 серьезных кризисов, нередко оказываясь на грани исчезновения. А то и за гранью, возрождаясь после банкротства. И все это менее чем за последние четверть века, ведь в 1999-м "гранатовые" праздновали свое очередное, уже 17-е чемпионство, более того, в 2001-м успели выиграть кубок. Только в последние годы, под руководством Алена Гейгера, получилось сначала закрепиться в Суперлиге Швейцарии, а в прошлом сезоне - стать вице-чемпионом. Но на этом тренер, которому уже 62, решил поставить точку. Кроме того, ушел и Гаэль Клиши - да, 37-летний француз, оказывается, еще доигрывал тут. Только время покажет, что получится у нового наставника, Рене Вейлера, который будет именно во вторник проводить 1-й официальный поединок со своими новыми подопечными.

"Генк"

Клуб был основан относительно недавно, в 1988-м году, путем слияния пары не особенно успешных местных команд. Этот ход принес пользу, и уже 20-ю годовщину создания получилось отметить завоеванием дебютного трофея, в виде кубка Бельгии. В следующем сезоне оформили и 1-е чемпионство. Потом еще трижды "магистры" брали "золото" Жупилер-Лиги, но позапрошлый розыгрыш закончили неудачно, на 8-й позиции, то есть остались без еврокубков. Так что пришедший в 2022-м году из "Мехелена" новый тренер, Ваутер Вранкен, добился хорошего успеха, сделав своих подопечных с 1-й попытки вице-чемпионом страны. Правда, сезон был необычным, чего стоит провал главного фаворита, "Брюгге". Как бы не пожалеть о том, что не удалось опередить "Антверпен" в споре за первенство, новый шанс может подвернуться не скоро.

Статистика личных встреч

"Генк" набрал обороты тогда, когда у "Серветта" начались проблемы. Так что не удивительно, что это будет первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но хозяева, что вернулись в турнир после столь долгой паузы, точно выложатся максимально. Ставим на то, что швейцарцы не проиграют (коэффициент - 1,7).

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Прогноз на матч Серветт не проиграет
Коэф.: 1.7
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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