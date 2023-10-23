Прогноз на матч Селтик — Атлетико 25 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между шотландским Селтиком и мадридчким Атлетико. Встреча пройдет на Селтик Парке в Глазго. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Селтик

Чемпион Шотландии свой путь на групповой стадии Лиги Чемпионов начал не совсем удачно. Команда проиграла чемпиону Нидерландов Фейенорду, а затем на последней минуте упустила ничью в домашней игре с Лацио. В этих играх «кельты» выглядели слабо и на очки претендовали только в матче с римлянами.

Теперь команда готовится к домашней игре против Атлетико. Если Селтик планирует побороться за выход в Лигу Европы, то им нужно непременно брать очки в этом матче.

На внутренней арене Селтик выглядит привычно. Команда уверенно лидирует в шотландском Премьершипе.

Атлетико

Атлетико начал довольно неплохо новый сезон. Команда стартовала в Лиге Чемпионов с выездной ничьи против итальянского Лацио и домашней победы над Фейенордом, а в чемпионате набрала достаточно хороший темп.

Если не считать провального матча с Валенсией, в котором Атлетико потерпел единственное поражение в сезоне, начало сезона можно считать успешным.

Стоит отметить, что спаренные матчи с Селтиком будут иметь ключевое значение в борьбе за выход в плей-офф самого престижного еврокубка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Селтик на своем поле в этом сезоне не забил лишь раз.

У Атлетико шесть побед подряд во всех турнирах.

Между собой команды встречались четыре раза — ничья и три победы испанцев. Отмечу, что Селтик в этих играх не сумел забить ни одного гола.

Прогноз

Подопечные Диего Симеоне наверняка попробуют решить вопрос с выходом в следующую стадию как можно раньше. Тем более, что соперник подходящий. Успех Атлетико, кстати, оценивается отличным коэффициентом.

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