"Реал" (Мадрид)

Команда находится в не самой простой ситуации. Во-первых, прошлый сезон, при набранном перечне трофеев (Суперкубок УЕФА, победа на клубном чемпионате мира и, главное, весенний успех в Копе дель Рей), все равно был на порядок хуже, чем предыдущий - в основных турнирах, Лиге чемпионов и Примеры, "галактикос" разочаровали. Анчелотти сохранил пост, но он с 2024-го принимает сборную Бразилии - и каков теперь его статус в столице Испании? Кроме того, довольно внезапно ушел ударный бомбардир, Бензема, и тяжело травмировался классный вратарь, Куртуа. Не факт, что Хоселу с Кепой будут адекватной заменой. Хотя Беллингхэм, главный трансфер всей Ла Лиги в межсезонье, начал оправдывать переход, забив в 1-м туре, когда "сливочные" уверенно выиграли "Эль Класико" на поле "Атлетика". Он же стал героем камбэка на поле "Альмерии": оформил дубль и ассистировал Винисиусу Жуниору, который оформлял итоговые 1-3.

Статистика личных встреч

У "Реала", конечно, есть преимущество в паре. В том числе он выиграл оба поединка прошлого сезона.

Прогноз

Букмекеры не верят в хозяев, и с ними согласимся. Ставим на победу гостей из столицы (коэффициент - 1,7).