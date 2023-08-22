Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года
25 августа на "Балаидос" (Виго) пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором "Сельта" встретится с "Реалом" (Мадрид). Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.
"Сельта"
Клуб все еще помнит, что какие-то пол десятилетия назад он играл в плей-офф Лиги Европы. И только "Манчестер Юнайтед" смог там в четвертьфинале остановить испанцев. В последующие годы "галисийцы" постоянно боролись за выживание в Примере, регулярно меняя наставников. Такое впечатление, что сейчас в назначении Рафы Бенитеса в Виго увидели шанс выйти из этого заколдованного круга. Да и самому специалисту нужно показать, что он не "сбитый летчик", после неудачи в "Эвертоне". Дебют, правда, не давал повода для оптимизма. С новым наставником Яго Аспас и компания дома без особых шансов, 0-2, уступили "Осасуне". Все шло к поражению и "Реалу Сосьедад", но Мингеса на 94-й минуте оформил ничейные 1-1.
"Реал" (Мадрид)
Команда находится в не самой простой ситуации. Во-первых, прошлый сезон, при набранном перечне трофеев (Суперкубок УЕФА, победа на клубном чемпионате мира и, главное, весенний успех в Копе дель Рей), все равно был на порядок хуже, чем предыдущий - в основных турнирах, Лиге чемпионов и Примеры, "галактикос" разочаровали. Анчелотти сохранил пост, но он с 2024-го принимает сборную Бразилии - и каков теперь его статус в столице Испании? Кроме того, довольно внезапно ушел ударный бомбардир, Бензема, и тяжело травмировался классный вратарь, Куртуа. Не факт, что Хоселу с Кепой будут адекватной заменой. Хотя Беллингхэм, главный трансфер всей Ла Лиги в межсезонье, начал оправдывать переход, забив в 1-м туре, когда "сливочные" уверенно выиграли "Эль Класико" на поле "Атлетика". Он же стал героем камбэка на поле "Альмерии": оформил дубль и ассистировал Винисиусу Жуниору, который оформлял итоговые 1-3.
Статистика личных встреч
У "Реала", конечно, есть преимущество в паре. В том числе он выиграл оба поединка прошлого сезона.
Прогноз
Букмекеры не верят в хозяев, и с ними согласимся. Ставим на победу гостей из столицы (коэффициент - 1,7).
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