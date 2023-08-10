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Прогноз на матч Сельта - Осасуна 13 августа 2023 года

Прогноз на матч Сельта - Осасуна 13 августа 2023 года
Сельта Сельта
Ла Лига Испания 13 авг 2023, 11:00 Сельта - Осасуна
-
- : -
Испания, Vigo, Абанка Балаидос
Осасуна Осасуна
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.63
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100%
1хБет 4.50
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13 августа на "Балаидос" (Виго) пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором "Сельта" встретится с "Осасуной". Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

"Сельта"

Клуб прошлый сезон закончил, как для себя, на достаточно высокой позиции - 13-м. Не обошлось, правда, без традиционной для "селестес" смены наставника осенью, когда пост достался Карлушу Карвальялу. Несмотря на то, что португалец справился с основной задачей, все равно на посту он не задержался - в июне расторгли контракт. В итоге в Испанию возвращается Рафа Бенитес. У него непростые стартовые позиции: Яго Аспас моложе не становится, Санти Мина сел в тюрьму, Денис Суарес и Хави Галан сменили "прописку", а Вейга рассматривает предложения грандов и понятно, что в Виго не останется. Остается надеяться, что пришедшие в межсезонье Дотор, Бамба и Ману Санчес оправдают надежды, да и за оставшиеся пару недель получится заманить к себе еще хотя бы пару футболистов.

"Осасуна"

Команда провела выдающуюся прошлую темпораду. Она стала, пока что, венцом работы в Памплоне Ягобы Аррасате. Он принял клуб в 2018-м году в Сегунде, быстро вывел назад, в Примеру, где заслужил со своими подопечными славу крепкого середняка. Ну, а в сезоне 2022/2023 получилось, во-первых, повторить свой рекорд в Копе дель Рей, проиграв только мадридскому "Реалу" кубковый финал. Во-вторых, несмотря на эту нагрузку, "красные" и в Ла Лиге смогли набрать 53 очка, выиграв таким образом спор у статусных соседей, "Атлетика", за 7-е итоговое место. Таким образом, сейчаc коллектив наконец-то вернется в еврокубки, дебютируя в Лиге конференций. Тем не менее, особенных средств на усиление не выделено, приходят новички, как правило, свободными агентами, как Мохика.

Статистика личных встреч

Клубы попеременно оказываются сильнее. В прошлом сезоне лучше была "Осасуна": 2-1 на выезде, 0-0 дома.

Прогноз

Букмекеры считают, что "Сельта" может взять реванш за поражение годичной давности. Но встречи этих клубов редко зрелищны - ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,63).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.63
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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