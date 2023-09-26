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Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года
Сельта Сельта
Ла Лига Испания 28 сен 2023, 13:00 Сельта - Алавес
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Испания, Vigo, Абанка Балаидос
Алавес Алавес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Сельта
Коэф.: 1.76
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В четверг 28 сентября, в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Сельта примет Алавес. Встреча состоится нв Эстадио Балаидос и начнется в 19:00 по среднеевропейскому времени.

Сельта

Команда Рафаэля Бенитеса провально начала новый чемпионат. Лишь одна победа над Альмерией в первых шести матчах не считается приемлемым результатом. Клуб из города Виго ставит перед собой иные задачи, нежели борьба за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе испанского футбола.

От именитого наставника болельщики явно ждут лучшего результата, чем 13-е место в минувшем сезоне. Время на исправление ошибок у Бенитеса действительно есть. В следующих трех поединках в соперниках Сельты числятся команды, совсем не сильнее ее по подбору футболистов. И матч с Алавесом, отнюдь не исключение.

Алавес

Алавес начал новый чемпионат немного успешнее. Победы над Валенсией и Севильей позволяют команде находиться на 14-ой позиции в таблице. Думаю, что финиш на подобном месте, будет считаться для команды успехом. Стоит отметить, что Алавес только вернулся в Ла Лигу после вылета в сезоне 2021/2022.

В начале сезона команда показывает достаточно интересный футбол. В атаке преуспевает 33-летний форвард Кике Гарсия, который в первых шести матчах Ла Лиги уже дважды успел огорчить вратарей соперников. Но также отмечу, что в четырех своих проигранных матчах Алавес не забивал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сельта дома в нынешнем сезоне еще не набирала очков и не забивала голов.

Подобная статистика есть и у гостей в выездных матчах этого сезона. Алавес проиграл все три и при этом тоже не забил ни разу.

Сельта выиграла последние пять матчей у Алавеса в Ла Лиге. Общий счет 17:2.

Прогноз

Кто-то из команд прервет свою неудачную серию. Букмекеры считают Сельту фаворитом. Думаю, что стоит прислушаться и поставить на победу подопечных Бенитеса.

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Коэф.: 1.76
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