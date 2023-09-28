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Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Саутгемптон - Лидс прогноз
Саутгемптон Саутгемптон
Чемпионшип Англия 30 сен 2023, 07:30 Саутгемптон - Лидс
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Англия, Southampton, Сент Мэри
Лидс Лидс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.71
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В рамках девятого тура английского Чемпионшипа Саутгемптон дома будет принимать Лидс. Матч пройдет на стадионе Сент-Мэрис 30 сентября. Начало встречи запланировано на 13:30 по среднеевропейскому времени.

Саутгемптон

«Святые» в минувшем сезоне провалились в Премьер Лиге Англии и покинули этот дивизион. Клуб однозначно сразу намерен вернуться в элиту, но пока не все так просто.

После хорошего старта, где команда взяла 10 очков в первых четырех матчах, у Саутгемптона случился игровой кризис. Клуб буквально посыпался в последних матчах, а серия поражений насчитывает уже четыре игры. Времени исправлять положение еще предостаточно, да и от шестого места, дающего право сыграть в плей-офф за повышение, отрыв всего три очка.

В любом случае, для продолжения борьбы за выход в Премьер Лигу, «святые» должны поскорее выбираться из этой ямы.

Лидс

В минувшем сезоне Лидс вместе с Саутгемптоном и Лестером вылетел из Премьер Лиги. Наверное, не стоит и говорить, что команда тоже планирует скорейшее возвращение в элиту.

Надо сказать, что дела пока действительно идут неплохо. Команда Даниэля Фарке проиграла лишь один матч (1:0 Бирмингему) и идет на шестой строчке в таблице. В атаке хорошо себя показывает нидерландский форвард Йоэл Пиру, которого летом за 14 миллионов выкупили у Суонси. Нападающий успел забить уже 4 гола в 5 матчах Чемпионшипа в этом сезоне.

В целом, Лидс выглядит достаточно уверенно в матчах Чемпионшипа, и думаю, будет претендовать на повышение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Саутгемптон проиграл 4 матча подряд, общий счет 2:10.

Лидс не знает поражений в основное время уже в 7 подряд матчах этого сезона.

В последних 10-ти очных поединках команды одержали по четыре победы, а еще два матча завершились вничью.

Прогноз

Учитывая критичную игровую форму Саутгемптона, предположу, что гости будут иметь больше шансов на победу. Моя ставка — победа Лидса с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.71
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