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Прогноз на матч Саутгемптон - Лестер Сити 15 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Саутгемптон - Лестер Сити 15 сентября 2023 года
Саутгемптон Саутгемптон
Чемпионшип Англия Сегодня, 15:00 Саутгемптон - Лестер
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Англия, Southampton, Сент Мэри
Лестер Лестер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.1
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15 сентября в матче шестого тура английского Чемпионшипа Саутгемптон на своем поле примет Лестер Сити. Команды ведут борьбу за повышение в классе и встреча будет очень принципиальной.

Саутгемптон

После резвого старта “святые” немного сбавили обороты и выпали из первой шестерки турнирной таблицы. Сейчас Саутгемптон идет на седьмой строчке и имеет в своем активе 10 очков.

В пяти турах Саутгемптон победил три раза, один раз сыграл вничью и лишь раз уступил. Единственное поражение пришлось на прошлый тур, где “святые” с позором проиграли на выезде Сандерленду, опустившись на несколько позиций в турнирной таблице.

Несмотря на провал в прошлом туре, команда остается одним из самых ярких претендентов на возвращение в элиту английского футбола.

Лестер Сити

“Лисы” играли против Саутгемптона в прошлом сезоне в АПЛ, а теперь встречаются во втором дивизионе. После пяти туров Лестер выглядит очень солидно, добыв четыре победы и лишь раз проиграв.

Сейчас команда идет на третьем месте турнирной таблицы с 12-ю баллами в активе. В пяти матчах “лисы” не были слишком результативными и всего забили семь мячей, при этом лишь трижды пропустив в свои ворота.

Статистика и прогноз на матч

Интересно, что в прошлом сезоне во время выступлений в Премьер-лиге Лестер дважды уступил Саутгемптону по ходу сезона. Сперва было домашнее поражение со счетом 1:2, после чего “святые” победили на своем поле со счетом 1:0.

Мне кажется, что в этом матче гости не должны проиграть. Я буду ставить на победу Лестера с форой 0 с коэффициентом 2,1.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.1
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