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Прогноз на матч Саутгемптон - Куинс Парк Рейнджерс 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Саутгемптон - Куинс Парк Рейнджерс 26 августа 2023 года
Саутгемптон Саутгемптон
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
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Англия, Southampton, Сент Мэри
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2.02
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26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа сыграют Саутгемптон и КПР. Встреча пройдет на стадионе Сент-Мэрис.

Саутгемптон

После вылета из элиты английского футбола перед командой стоит лишь одна задача – возвращение в Премьер-лигу. Выполнять ее “святые” взялись уже со старта нового сезона, добыв семь очков в стартовых трех турах.

В первом матче первенства Саутгемптон на выезде обыграл Шеффилд Уэнсдей со счетом 2:1, после чего последовала невероятно результативная ничья против Норвича – 4:4. В минувшем туре “святые” на выезде не без труда обыграли Плимут.

Пока дела у Саутгемптона идут неплохо, бросается в глаза лишь игра в обороне - команда пропустила в каждом из трех последних матчей. При этом “святые” невероятно результативны – они забили восемь мячей в трех матчах Чемпионшипа.

Куинс Парк Рейнджерс

КПР уже давненько не выходил в элиту английского сезона и в этот раз у них вряд ли это получится. После трех стартовых туров команда набрала лишь три очка и идет в нижней части турнирной таблицы Чемпионшинпа.

В первом туре КПР безвольно проиграл на выезде Уотфорду со счетом 0:4 (все голы были забиты еще в первом тайме). Во втором туре КПР неожиданно на выезде обыграл Кардифф со счетом 2:1, после чего последовало домашнее поражение от Ипсвича со счетом 0:1.

Стоит отметить, что команда крайне малорезультативна в этом сезона – она забила лишь два гола в трех стартовых матчах первенства. И то, следует учитывать факт, что забиты они были в одной игре.

Прогноз на матч

Не вижу ничего, что помешает Саутгемптону добыть уверенную домашнюю победу. Буду ставить на победу хозяев с форой -1,5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2.02
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