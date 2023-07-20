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Прогноз на матч Сантос - Ботафого 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Сантос - Ботафого 23 июля 2023 года
Сантос Сантос
Серия A Бразилия 23 июл 2023, 15:00 Сантос - Ботафого РЖ
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Бразилия,
Ботафого РЖ Ботафого РЖ
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Ботафого РЖ
Коэф.: 2.1
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23 июля на "Эштадиу Вила Белмиру" (Сантос) пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Сантос" сыграет против "Ботафого". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Сантос"

Команда давно не может оправдать свои амбиции реальными результатами на поле - по сути, после триумфа в рамках Копы Либертадорес-2011 можно отметить разве что выход в финал этого же турнира в 2020-м. При этом в Серии А прошлогодний цикл принес только 12-ю позицию. Сейчас и это не получается. И не только на внутренней арене: в Копе Судамерикана, начав с победы над "Блумингом", потом бразильцы прибавили только 2 очка, не выйдя в плей-офф. А в национальном чемпионате после хорошего отрезка в апреле-мае (3 победы в 4-х турах) последовала серия из 7 поединков без выигрышей, и даже 3 поражения кряду. Только в июле, с "Гоясом", получилось дома выиграть перестрелку 4-3, взяв важные 3 очка и отодвинувшись от опасной зоны. Но потом последовали болезненные 1-4 на поле "Сан-Паулу".

"Ботафого"

Клуб столкнулся с неожиданным вызовом. Все складывалось ведь отлично: вернувшаяся из Серии В команда смогла занять только 11-е место в чемпионате 2022-го года, но сейчас захватила уверенное, единоличное лидерство (и заодно выйдя в плей-офф Копы Судамерикана). Но в разгар сезона, в начале июля, "Одинокая Звезда" лишилась наставника: Луиш Каштру предпочел перебраться в "Аль-Наср", тренировать Роналду и компанию. Португальца сменил его земляк, Бруну Лаже, и начинал уверенно. С идентичным счетом, по 2-0, было обыграно и "Патронато" в Копе, и "Ред Булл Брагантино" в Бразилейрао. В итоге сохраняется комфортный, в 10+ очков, отрыв от преследователей.

Статистика личных встреч

Начиная с 2018-го года, в 7 очных поединках, "Сантос" не проигрывал. Но в ноябре 2022-го "Ботафого" разгромил соперника 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева не смогут зацепиться даже за ничью против сильнейшей команды этого чемпионата. Согласимся и ставим на то, что в этом противостоянии сможет выиграть "Ботафого" (коэффициент - 2,1).

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Прогноз на матч Победа Ботафого РЖ
Коэф.: 2.1
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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