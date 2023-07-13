Прогноз на матч Победа Сан-Паулу Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

16 июля на "Морумби" (Сан-Паулу) пройдет матч 15-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Сан-Паулу" сыграет против "Сантосом". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Сан-Паулу"

Команда провела в прошлом году очередной достаточно посредственный сезон, финишировав в итоге на 9-й позиции. В итоге снова пришлось играть только в Копе Судамерикана, где, правда, бразильцы проявили себя блестяще, выиграв группу с 5-ю победами при единственной ничьей на поле "Депортес Толима". Параллельно идет борьба и в кубке, где только на этой неделе был ответный поединок с "Палмейрас" в четвертьфинале. Где нет стабильности, так это в Серии А. Оступившись на старте, с "Ботафого", потом был 7-матчевый поединок без поражений на внутренней арене. Но когда все привыкли воспринимать "триколор" как фаворита, они разочаровали в июне, проиграв трижды в 4-х поединках. И только в июле снова получилось прибавить: 1-0 с "Флуминенсе" дома, нулевая ничья на поле "Ред Булл Брагантино".

"Сантос" Клуб никак не может заметно прибавить, все больше превращаясь, при своей популярности и славной истории, в посредственного середняка дивизиона. После победы в Копе Либертадорес-2011 и последующего успеха в Рекопе "пейше" ничего не выигрывали, а прошлый розыгрыш Бразилейрао закончил на 12-й позиции. Примерно на том же, крайне скромном уровне "пейше" проходит и этот чемпионат Бразилии. Да, победили 4-3 в прошлом туре "Гояс", но до этого было 7 матчей без побед и 3 поражения в Серии А. А ведь можно вспомнить вылет из кубка (по пенальти с "Баией") и жалкие 5 очков в Копе Судамерикана. Статистика личных встреч "Сан-Паулу" выиграл трижды в 4-х последних очных поединках. В том числе были 3-1 в феврале этого года в рамках чемпионата штата Паулисты. Прогноз Букмекерские конторы не верят в то, что "Сантос" снова возьмет очки. Для "Сан-Паулу" это удобный, да и принципиальный, соперник - ставим на то, что тут смогут выиграть футболисты "триколор" (коэффициент - 1,63).

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