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Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года
Сандерленд Сандерленд
Чемпионшип Англия 02 сен 2023, 07:30 Сандерленд - Саутгемптон
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Англия, Sunderland, Stadium of Light
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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В матче пятого тура английского Чемпионшипа состоится матч, в котором Сандерленд на своем поле будет принимать Саутгемптон. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Сандерленд

“Черные коты” вряд ли ставили перед собой задачу попытаться выйти в элиту английского футбола, так как игра команды, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В стартовых четырех турах Чемпионшипа Сандерленд добыл лишь одну победу, раз сыграл вничью и дважды проиграл. Сейчас команда имеет в своем активе четыре очка и располагается в нижней части турнирной таблицы, а именно на 18-м месте.

По стартовым играм турнира можно понять, что у Сандерленда есть большие проблемы в нападении, ведь команда забила всего четыре гола, при этом пропустив пять в свои ворота.

Саутгемптон

После вылета из английской элиты футбола перед “святыми” стоит лишь одна задача - вернуться назад с первой попытки. Пока, если смотреть на результаты Саутгемптона в новом сезоне, все идет по плану.

В первых четырех турах Чемпионшипа Саутгемптон ни разу не проиграл, добыв три победы и лишь раз сыграв вничью. С десятью баллами команда идет на четвертом месте в турнирной таблице.

Стоит отметить высокую результативность “святых” в новом сезоне – в четырех матчах они забили десять голов, при этом пропустив в свои ворота семь раз, что также говорит о проблемах в игре в обороне.

Прогноз на матч

Саутгемптон по мнению букмекеров является фаворитом матча и я также с этим соглашусь. “Святые” должны обыгрывать таких соперников, если хотят вернуться в Премьер-лигу уже по итогам этого сезона. Буду брать победу гостей с форой 0 за 1.77.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.77
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1хБет 5.00
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