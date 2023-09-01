Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.77 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче пятого тура английского Чемпионшипа состоится матч, в котором Сандерленд на своем поле будет принимать Саутгемптон. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Сандерленд

“Черные коты” вряд ли ставили перед собой задачу попытаться выйти в элиту английского футбола, так как игра команды, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В стартовых четырех турах Чемпионшипа Сандерленд добыл лишь одну победу, раз сыграл вничью и дважды проиграл. Сейчас команда имеет в своем активе четыре очка и располагается в нижней части турнирной таблицы, а именно на 18-м месте.

По стартовым играм турнира можно понять, что у Сандерленда есть большие проблемы в нападении, ведь команда забила всего четыре гола, при этом пропустив пять в свои ворота.

Саутгемптон

После вылета из английской элиты футбола перед “святыми” стоит лишь одна задача - вернуться назад с первой попытки. Пока, если смотреть на результаты Саутгемптона в новом сезоне, все идет по плану.

В первых четырех турах Чемпионшипа Саутгемптон ни разу не проиграл, добыв три победы и лишь раз сыграв вничью. С десятью баллами команда идет на четвертом месте в турнирной таблице.

Стоит отметить высокую результативность “святых” в новом сезоне – в четырех матчах они забили десять голов, при этом пропустив в свои ворота семь раз, что также говорит о проблемах в игре в обороне.

Прогноз на матч

Саутгемптон по мнению букмекеров является фаворитом матча и я также с этим соглашусь. “Святые” должны обыгрывать таких соперников, если хотят вернуться в Премьер-лигу уже по итогам этого сезона. Буду брать победу гостей с форой 0 за 1.77.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram