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Прогноз на матч РВДМ47 Моленбек - Генк 29 июля 2023 года

Прогноз на матч РВДМ47 Моленбек - Генк 29 июля 2023 года
Брюссель Брюссель
Про-лига Бельгия 29 июл 2023, 14:45 Брюссель - Генк
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Бельгия, Edmond Machtens Stadion
Генк Генк
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Генк
Коэф.: 1.93
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29 июля на "Эдмонд Махтенс" (Брюссель) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором “РВДМ47 Моленбек” встретится с "Генком". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"РВДМ47 Моленбек"

Клуб не стоит путать с предшественником, и почти тезкой. Конечно же, нынешний проект появился как реакция местных болельщиков на то, что обанкротился собственно "Моленбек", бельгийский чемпион образца 1975-го года. После рестарта получилось выйти во 2-й дивизион страны, но на этом и застряли. На новый уровень проект вышел за счет средств, что инвестировал новый мажоритарный инвестор, Джон Текстор - кстати, его акции есть в таких проектах, как "Ботафого", "Лион" и даже "Кристал Пэлас". В итоге со 2-й попытки получилось выйти в Жупилер-Лигу - в 2022-м уступили в стыковом поединке "Серену", но в следующем розыгрыше выиграли 1-е место в Первой Лиге, и, значит, прямую путевку "наверх". Казалось, что сейчас уж американец должен достать чековую книжку и начать тратить. Но пока что трансферная активность дебютанта откровенно не впечатляет.

"Генк"

Команда, в своем нынешнем варианте и под данным названием, была запущена в 1988-м году. Несмотря на сравнительно короткую историю, "магистры" успели уже выиграть четырежды чемпионский титул и 5 раз становилась обладателям кубка Бельгии. В прошлом сезоне этот перечень не получилось пополнить, но все равно тренер, Ваутер Вранкен, получил высокие оценки за розыгрыш 2022/2023, когда "шахтеры" смогли подняться с 8-го места на 2-е. Это обеспечило возможностью вернуться в Лигу чемпионов, но - только в квалификацию. И 25-го июля бельгийцы уже съездили там в Швейцарию, к "Серветту". В том поединке взяли ничью - неплохо, но нужно теперь только выигрывать дома.

Статистика личных встреч

Команды только сейчас сыграют между собой первый официальный поединок. Но в 2020-2021 годах они провели пару товарищеских матчей, в итоге обменявшись победами.

Прогноз

Букмекеры не верят в успех дебютанта. Ставим на то, что гости найдут силы на победу (коэффициент - 1,93).

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Прогноз на матч Победа Генк
Коэф.: 1.93
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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