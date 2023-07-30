"Крузейдерс"

Команда в последние годы довольно часто радует своих болельщиков. Сначала было взято 3 чемпионства за 4 года, в 2015-2018. А потом, сдав позиции в Премьершипе, частично это компенсировали тем, что и в прошлом году, и этой весной "топоры" побеждали в кубке Северной Ирландии. Это позволяло стартовать на международной арене. Но там не получается задерживаться, с другой стороны, в крайние попытки, в 2019-м и 2022-м проходя хотя бы 1-го противника. В этом плане уже можно считать старт успешным. Ведь североирландцы смогли выбить "Хаку". Финнам не помогла их игровая практика - "The Crues" выдали зрелищную ничью на выезде, после чего Хитли забил единственный гол в Белфасте. В прошлый четвергтам же мячей хватало - по 2 для каждой стороны.

Статистика личных встреч

Клубы играли в квалификации дважды кряду, в 2012-2013 годах. Тогда все 4 поединка выиграл "Русенборг".

Прогноз

Букмекеры считают норвежцев явным фаворитом. Но, с учетом первого поединка, стоит остановиться на предложении в виде "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).