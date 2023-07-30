Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года
3 августа на "Леркендаль" (Тронгейм) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Русенборг" встретится с "Крузейдерс". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.
"Русенборг"
Клуб все еще удерживает безоговорочное лидерство по количеству чемпионских титулов - их 26. Но после крайнего "золотого" отрезка, с 4-мя трофеями Элитсерии в 2015-2018, "маленькие тролли" отступили на вторые роли. В прошлом сезоне, например, они были 3-ми. А сейчас и вовсе провалили стартовый отрезок, и, даже прибавив летом, болтаются ниже "экватора" таблицы. Сказывались неудачи и на выступлениях на международной арене. Неоднократный участник основного раунда Лиги чемпионов, он в последний раз играл в "группе" в 2019-м, в Лиге Европы, потом дважды вылетая в квалификации. Прошлый сезон и вовсе норвежцами был пропущен. Вернувшись туда в конце июля, вСеверной Ирландии, попеременно ведя в счете, в итоге закончили зрелищными 2-2.
"Крузейдерс"
Команда в последние годы довольно часто радует своих болельщиков. Сначала было взято 3 чемпионства за 4 года, в 2015-2018. А потом, сдав позиции в Премьершипе, частично это компенсировали тем, что и в прошлом году, и этой весной "топоры" побеждали в кубке Северной Ирландии. Это позволяло стартовать на международной арене. Но там не получается задерживаться, с другой стороны, в крайние попытки, в 2019-м и 2022-м проходя хотя бы 1-го противника. В этом плане уже можно считать старт успешным. Ведь североирландцы смогли выбить "Хаку". Финнам не помогла их игровая практика - "The Crues" выдали зрелищную ничью на выезде, после чего Хитли забил единственный гол в Белфасте. В прошлый четвергтам же мячей хватало - по 2 для каждой стороны.
Статистика личных встреч
Клубы играли в квалификации дважды кряду, в 2012-2013 годах. Тогда все 4 поединка выиграл "Русенборг".
Прогноз
Букмекеры считают норвежцев явным фаворитом. Но, с учетом первого поединка, стоит остановиться на предложении в виде "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).
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