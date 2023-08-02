АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года
Русенборг Русенборг
Лига конференций 03 авг 2023, 13:00 Русенборг - Крусейдерс
-
- : -
Международные, Trondheim, Lerkendal Stadion
Крусейдерс Крусейдерс
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

3 августа в Норвегии состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором местный “Русенборг” сыграет против “Крусейдерс” из Северной Ирландии.

Русенборг

В первой игре, которая прошла на прошлой неделе, была зафиксирована ничья 2:2. Несмотря на то, что гости были явными фаворитами, они выступили относительно слабо, совершив всего два удара в створ.

В домашнем матче у Русенборга явно будет больше шансов на победу ясно, хотя их игра в этом сезоне выглядит не очень уж и привлекательной. В национальном чемпионате они занимают место середине турнирной таблицы.

Крусейдерс

Первая игра вовсе могла завершиться победой команды из Северной Ирландии, но хозяева поля не смогли реализовать свои моменты. Нет сомнений, что в гостях будет намного сложнее.

Интересно, что у Крусейдерс в трех выездных матчах Лиги конференций нет ни одной победы.

Статистика

Эта игра станет шестым противостоянием «Русенборга» и «Крусейдерс». Норвежцы выиграли четыре раза, а еще раз команды сыграли вничью.

В текущей Лиге конференций ирландцы провели три матча, одержав одну победу в основное время и две ничьи.

Прогноз и ставки на матч Русенборг - Крусейдерс

Русенборг является командой более высокого уровня и в домашней игре у них вряд ли возникнут проблемы с ирландцами. Результат первой встречи мог быть и более грустным для норвежской команды, однако в их классе сомневаться не стоит. Будем ставить на исход победа первой команды с форой -1,5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Астана Коэф.: 1.99 Динамо Загреб Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Карабах Коэф.: 2.03 Раков Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Генк Коэф.: 1.89 Серветт Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Мольде Коэф.: 1.77 ХИК Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Маккаби Хайфа Коэф.: 1.69 Шериф Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Тренер "Баварии" оценил решение Мане перейти в "Аль-Наср" Новости футбола Сегодня, 05:00 Главный тренер "Днепра-1" подтвердил массовое отравление в команде Новости футбола Сегодня, 04:00 Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины в шаге от нового клуба Новости футбола Вчера, 16:40 "Интер" близок к покупке нападающего сборной Италии Новости футбола Вчера, 16:30 "Ювентус" назвал "Челси" условие для обмена Влаховича на Лукаку Новости футбола Вчера, 16:22 Мбаппе дал ответ на очередное предложение ПСЖ о продлении контракта Новости футбола Вчера, 16:10 "Ливерпуль" предложил 48 млн евро за бельгийского таланта Новости футбола Вчера, 15:46 "Фенербахче" одержал яркую победу в квалификации Лиги Конференций Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года