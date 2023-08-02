Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

3 августа в Норвегии состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором местный “Русенборг” сыграет против “Крусейдерс” из Северной Ирландии.

Русенборг

В первой игре, которая прошла на прошлой неделе, была зафиксирована ничья 2:2. Несмотря на то, что гости были явными фаворитами, они выступили относительно слабо, совершив всего два удара в створ.

В домашнем матче у Русенборга явно будет больше шансов на победу ясно, хотя их игра в этом сезоне выглядит не очень уж и привлекательной. В национальном чемпионате они занимают место середине турнирной таблицы.

Крусейдерс

Первая игра вовсе могла завершиться победой команды из Северной Ирландии, но хозяева поля не смогли реализовать свои моменты. Нет сомнений, что в гостях будет намного сложнее.

Интересно, что у Крусейдерс в трех выездных матчах Лиги конференций нет ни одной победы.

Статистика

Эта игра станет шестым противостоянием «Русенборга» и «Крусейдерс». Норвежцы выиграли четыре раза, а еще раз команды сыграли вничью.

В текущей Лиге конференций ирландцы провели три матча, одержав одну победу в основное время и две ничьи.

Прогноз и ставки на матч Русенборг - Крусейдерс

Русенборг является командой более высокого уровня и в домашней игре у них вряд ли возникнут проблемы с ирландцами. Результат первой встречи мог быть и более грустным для норвежской команды, однако в их классе сомневаться не стоит. Будем ставить на исход победа первой команды с форой -1,5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram