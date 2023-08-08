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Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года

Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года
Русенборг Русенборг
Лига конференций 10 авг 2023, 13:00 Русенборг - Хартс
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- : -
Международные, Trondheim, Lerkendal Stadion
Хартс Хартс
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.63
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Мелбет 4.15
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10 августа состоится матч полуфинала квалификации Лиги конференций между норвежским "Русенборгом" и шотландским “Хартсом”.

“Русенборг”

Норвежский клуб играет в квалификации третьего по значимости еврокубка с предыдущей стадии. На прошлой стадии соперниками “Русенборга” был "Крузейдерс" и норвежская команда не без проблем пробилась в следующий раунд. После выездной ничьей 2:2 на своем поле норвежцы победили со счетом 3:2 в дополнительное время.

В текущем сезоне "Русенборг" огорчает болельщиков своей игрой на внутренней арене и занимает лишь восьмое место в таблице.

"Хартс"

В прошлом сезоне в Шотландии команда заняла четвертое место в турнирной таблице, пробившись в третью стадию квалификации Лиги конференций УЕФА.

В первом туре национального первенства, который был сыгран на прошлой неделе, "Хартс" одержал уверенную победу со счетом 2:0 в гостях у "Сент-Джонстона".

История и статистика

Букмекеры видят фаворитом первого матча хозяев поля. На победу "Русенборга" можно поставить с коэффициентом 2.18, в то время как на победу “Хартс” установлена котировка 3.14.

Интересно, что "Русенборг" выиграл 4 из последних 7 домашних матчей, в то время как “Хартс" не очень успешно играет на выезде, добыв 5 побед в 10 играх.

Прогноз на матч

“Русенборг” откровенно не радует игрой в этом сезоне и это может быть зацепкой при выборе прогноза на эту встречу. Ставить на победу норвежцев – очень опасно, поэтому выбираем исход - обе команды забьют за 1,63.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.63
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Мелбет 4.15
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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