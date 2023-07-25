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Прогноз на матч Рояль Юнион - Андерлехт 28 июля 2023 года

Прогноз на матч Рояль Юнион - Андерлехт 28 июля 2023 года
Унион Сен-Жиль Унион Сен-Жиль
Про-лига Бельгия 28 июл 2023, 14:45 Унион Сен-Жиль - Андерлехт
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Бельгия, Brussels, Stade Joseph Marien
Андерлехт Андерлехт
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Унион Сен-Жиль
Коэф.: 1.99
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1хБет 4.50
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28 июля на "Жозеф Марьен" (Брюссель) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Рояль Юнион" встретится с "Андерлехтом". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Рояль Юнион"

Клуб пережил настоящий ренессанс пару лет назад. Неизвестно, знал ли Тони Блум, владелец еще и "Брайтон Альбион", когда выходил на бельгийский рынок, что он в 2018-м году приобретает 11-кратного чемпиона страны? Не факт, тем более что последнее "золото" брали более чем 80-ю годами ранее, в 1935-м. В любом случае, "Union 60" прогремел в позапрошлом сезоне. Только выйдя после очень долгой паузы в Жупилер-Лигу, новичок выиграл первый раунд, регулярный турнир. И только в "чемпионской пульке" "Брюгге", похоже, за счет опыта, сместил дерзкого претендента. Следующий сезон прошел уже менее ярко, но при этом получилось и в Лиге Европы до четвертьфинала дойти, и на внутренней арене стать 3-ми в итоговой таблице. Тем не менее, руководство не удержало творца этих успехов, Герертса, и тот ушел летом, рассорившись при согласовании пролонгации контракта. Его сменил Блессин, последним местом которого была "Дженоа". Но успел немец раньше и в Бельгии поработать.

"Андерлехт"

Команда оформила свой 34-й чемпионский титул в 2017-м еще году. Очевидно, что неудачный отрезок для амбициозных "пурпурно-белых" откровенно затянулся. Но особенно болезненным получился прошлый сезон. Тут уже на Компани не возложишь вину: Венсан после 3-го места в 2021/2022 отправился поднимать "Бернли" из Чемпионшипа, и справился блестяще. А уже без него амбициозный клуб рухнул на 11-е место - такого не было с 30-х лет прошлого века. Примечательно, что Римера оставили на тренерском посту, очевидно, решив, что причина была не в молодом датчанине. Но Брайн должен понимать, что сейчас нужно обязательно дать результат, с первых же туров нового розыгрыша.

Статистика личных встреч

В феврале 2021-го, еще в кубке, "Андерлехт" выиграл. Но потом, вот уже 6 раз кряду, побеждал "Юнион".

Прогноз

Букмекеры не верят, что "пурпурно-белые" смогут резко прибавить. Согласимся и поставим на победу хозяев (коэффициент - 1,99).

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Прогноз на матч Победа Унион Сен-Жиль
Коэф.: 1.99
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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