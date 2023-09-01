Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.76 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче пятого тура английского Чемпионшипа Ротерхэм на своем поле будет принимать одного из лидеров турнирной таблицы Норвич Сити. Встреча пройдет в субботу, 2 сентября.

Ротерхэм

Вполне ожидаемо с первых туров нового сезона команда опустилась вниз турнирной таблицы и пока ведет борьбу за выживание. В четырех стартовых играх Чемпионшипа скромная команда набрала лишь один балл. Кроме одной ничьей в активе Ротерхэма три поражения.

Сейчас команда расположилась на 21-й строчке турнирной таблицы.

В четырех стартовых играх турнира стало очевидным, что у Ротерхэма есть большие проблемы при игре в обороне. На данный момент они пропустили больше, чем любая другая команда турнира – 10 голов. При этом забить в ворота соперников они смогли лишь пять раз.

Норвич Сити

“Канарейки” в этом сезоне не ставят никакой другой задачи, кроме как выход в элиту английского футбола. Пока, судя по результатам, цель выглядит реальной.

После четырех туров Норвич Сити набрал 10 баллов, добыв три победы и раз сыграв вничью. Сейчас коллектив идет на втором месте турнирной таблицы, уступая лидирующему Лестеру два балла.

В четырех играх Норвич Сити забил в ворота соперника 13 мячей, что является лучшим показателем в новом сезоне.

Прогноз на матч

В этой встрече гости являются очевидными фаворитами. Интересно то, что встречаются команды с самым лучшим нападением и самой худшей обороной. Судя по всему, в этой игре будет забито немало мячей, на что и предлагаю поставить. Мой прогноз - тотал матча больше 2,5.

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