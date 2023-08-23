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Прогноз на матч Ротерхэм - Лестер Сити 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Ротерхэм - Лестер Сити 26 августа 2023 года
Ротерхэм Ротерхэм
Чемпионшип Англия 26 авг 2023, 10:00 Ротерхэм - Лестер
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- : -
Англия, Rotherham, New York Stadium
Лестер Лестер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.65
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26 августа состоится матч 4-го тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют Ротерхэм и Лестер Сити. Встреча пройдет на стадионе “Нью-Йорк”.

Ротерхэм

Хозяева поля начали новую кампанию крайне неудачно – после трех туров в их активе лишь одно очко. Коллектив дважды проиграл и лишь однажды ушел с поля без поражения.

В стартовом туре первенства Ротерхэм отправился в гости к одному из фаворитов первенства Сток Сити и крупно проиграл со счетом 1:4. После этого во втором туре была домашняя встреча с Блекбэрном, которая завершилась со счетом 2:2. В минувшем туре Ротерхэм играл против Сандерленда в гостях и уступил 1:2.

Что примечательно, так это то, что в каждой игре Ротерхэм непременно забивал, однако и пропускал не менее 2 мячей.

Сейчас команда идет в зоне вылета – на 22-й строчке.

Лестер Сити

“Лисы” рассматривают этот сезон как страшный сон, который поскорее хотят забыть. В их планы точно не входил вылет из элиты английского футбола в прошлом сезоне и теперь они намерены с первой попытки вернуться.

В стартовых трех турах Чемпионшипа Лестер набрал максимально количество баллов. Команда поочередно обыграла Ковентри (2:1), Хадерсфилд (1:0) и Кардифф (2:1).

Сейчас Лестер идет на втором месте в турнирной таблице, уступая лидеру лишь в дополнительных показателях.

Прогноз на матч

Учитывая боевой настрой Лестера и слабую игру Рексхэма в обороне, я пришел к выводу, что в этой встрече победа будет за гостями. Не вижу ничего, что может помешать Лестеру забрать очередные три очка и продолжить путь в АПЛ.

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Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 1.65
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