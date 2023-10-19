Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич Таун 20 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

20 октября в матче 12-го тура английского Чемпионшипа состоится встреча, в которой Ротерхэм на своем поле примет одного из лидеров турнирной таблицы Ипсвич Таун.

Ротерхэм

Команда не имеет звезд в своем составе и многим сразу было ясно, что за выход в плей-офф они бороться не будут. При этом бороться за выживание у коллектива также не получается.

После 11 сыгранных туров они занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь шесть очков. У Ротерхэма одна победа при трех ничейных результатах. Остальные встречи коллектив проиграл.

В минувшем туре Ротерхэм играл на выезде против Саутгемптона и отстоял ничейный результат. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ипсвич Таун

У “горожан” есть все шансы на то, чтобы новый сезон начать в элите английского футбола. После 11 туров коллектив идет на втором месте турнирной таблицы и имеет в своем активе 28 очков. От ближайшего преследователя Ипсвич Таун оторвался на восемь баллов. В то же время от лидирующего Лестера команда отстает на два балла.

Ипсвич Таун очень хорошо вошел в новый сезон и сейчас на их счету девять побед, одна ничья и одно поражение.

Прогноз на матч

Между собой команды провели 37 матчей и минимальное преимущество на стороне Ипсвича. Гости выиграли 16 очных встреч, в то время как у Ротерхэма на три победы меньше.

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов на победу. Я согласен с этим мнением и решил поставить на победу Ипсвич Таун с форой -1. На это предлагают коэффициент 1.8.

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