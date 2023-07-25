АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч РФШ - Сабах 26 июля 2023 года

Прогноз на матч РФШ - Сабах 26 июля 2023 года

Прогноз на матч РФШ - Сабах 26 июля 2023 года
Ригас Футбола Школа Ригас Футбола Школа
Лига конференций 26 июл 2023, 12:00 Ригас Футбола Школа - Sabah FK
-
- : -
Международные, Slokas Stadium
Sabah FK Sabah FK
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Sabah FK не проиграет
Коэф.: 1.58
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

В среду, 26 июля, состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором “Рижская футбольная школа” (РФШ) сыграет на своем поле против азербайджанского клуба “Сабах”.

РФШ

Команда играет в Лиге конференций с первого отборочного раунда. На старте квалификации рижане играли с командой "Македония". В обоих матчах "рижская коллектив из столицы Латвии одержал победу.

Гостевая встреча завершилась минимальной победой РФШ со счетом 1:0, а в домашнем поединке латвийский клуб разгромил оппонента со счетом 4:1.

Интересно, что латвийский гранд не знает поражений вот уже 36 матчей. Последнее поражение они потерпели в Лиге конференций 3 ноября прошлого года.

В прошлом году РФШ пробилась в групповой этап Лиги конференций, где набрала лишь два очка в шести матчах.

"Сабах"

В прошлом розыгрыше чемпионата Азербайджана команда заняла второе место и получил путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Интересно, что команда впервые выступил в еврокубках под эгидой УЕФА.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является латвийский клуб.

На их победу установлен коэффициент 2.17, в то время как победа "Сабаха" оценена котировкой 3.27.

Мне кажется, что рижане вряд ли смогут победить соперника в этой игре. Поставим на исход - вторая команда не проиграет.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Sabah FK не проиграет
Коэф.: 1.58
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Жальгирис Коэф.: 1.87 Галатасарай Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Динамо Загреб Коэф.: 2 Астана Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Днепр-1 Коэф.: 1.7 Панатинаикос Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Днепр-1 Коэф.: 1.74 Панатинаикос Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Серветт Коэф.: 1.7 Генк Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 Мудрик недоволен своей игрой за "Челси" Новости футбола Сегодня, 07:00 Министерство спорта Саудовской Аравии выделит 17 миллиардов на трансферы Новости футбола Сегодня, 05:00 Бывший хавбек "Шахтера" может поехать в Россию Новости футбола Сегодня, 04:00 "ПСЖ" нашел способ быстрее избавиться от Мбаппе Новости футбола Сегодня, 03:00 "Вест Хэм" готов серьезно потратиться на игрока "Челси" Новости футбола Вчера, 17:24 "Барселона" не собирается покупать Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 17:20 "Галатасарай" объявил о переходе звездного вингера из АПЛ Новости футбола Вчера, 17:13 "Ливерпуль" забил четыре гола клубу Второй Бундеслиги, но не смог победить Новости футбола Вчера, 14:30 "Интер" хочет купить лучшего вратаря мира Новости футбола Вчера, 14:15 "Интер Майами" может подписать легенду "Реала"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Копенгаген 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед 26 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коринтианс - Сан-Паулу 26 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Рексем 26 июля 2023 года Футбол 26 июл 2023 Прогноз на матч Бавария - Манчестер Сити 26 июля 2023 года