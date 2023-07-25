Прогноз на матч Sabah FK не проиграет Коэф.: 1.58 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В среду, 26 июля, состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором “Рижская футбольная школа” (РФШ) сыграет на своем поле против азербайджанского клуба “Сабах”.

РФШ

Команда играет в Лиге конференций с первого отборочного раунда. На старте квалификации рижане играли с командой "Македония". В обоих матчах "рижская коллектив из столицы Латвии одержал победу.

Гостевая встреча завершилась минимальной победой РФШ со счетом 1:0, а в домашнем поединке латвийский клуб разгромил оппонента со счетом 4:1.

Интересно, что латвийский гранд не знает поражений вот уже 36 матчей. Последнее поражение они потерпели в Лиге конференций 3 ноября прошлого года.

В прошлом году РФШ пробилась в групповой этап Лиги конференций, где набрала лишь два очка в шести матчах.

"Сабах"

В прошлом розыгрыше чемпионата Азербайджана команда заняла второе место и получил путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Интересно, что команда впервые выступил в еврокубках под эгидой УЕФА.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является латвийский клуб.

На их победу установлен коэффициент 2.17, в то время как победа "Сабаха" оценена котировкой 3.27.

Мне кажется, что рижане вряд ли смогут победить соперника в этой игре. Поставим на исход - вторая команда не проиграет.

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