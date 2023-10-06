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Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ренн - ПСЖ прогноз
Ренн Ренн
Лига 1 Франция 08 окт 2023, 14:45 Ренн - ПСЖ
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Франция, Rennes, Роазон Парк
ПСЖ ПСЖ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.52
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В рамках восьмого тура французской Лиги1 Ренн на своем поле встретится с ПСЖ. Поединок пройдет в воскресенье 8 октября на Стад де ла Рут де Лорьян. Начало матча запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Ренн

Ренн — французский клуб, стабильно представляющий свою страну на международной арене в последнее время. Самобытная команда выращивает игроков для продажи и при этом не теряет в результатах, оставаясь в топе местного футбола. Только этим летом Ренн продал Угочукву за 27 миллионов евро в Челси, а Жереми Доку за 60 миллионов в Манчестер Сити.

В Лиге 1 команда пока на шестой строчке после семи туров, а также неплохо стартовала на международной арене. В рамках Лиги Европы Ренн одолел Маккаби из Хайфы, но проиграл испанскому Вильяреалу.

ПСЖ

Парижане после ухода Месси и Неймара, а также смены главного тренера, пока не могут найти свою игру. Наверное, команде нужно больше времени, чтобы привыкнуть к требованиям Луиса Энрике.

Старт нового сезона нельзя назвать провальным, но результаты ПСЖ порой удивляют. Поражение всего одно (уступили Ницце в чемпионате), а в предыдущем матче столичная команда не сумела обыграть откровенного аутсайдера Клермон, хотя перед этим уверенно расправилась с Марселем. В турнирной таблице французской Лиги 1 ПСЖ на два очка отстает от лидера и по-прежнему считается главным фаворитом на чемпионство.

А в Лиге Чемпионов подопечные Энрике уверенно разобрались с дортмундской Боруссией (2:0) и с треском проиграли Ньюкаслу (1:4).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • ПСЖ в последних пяти выездных матчах добился лишь одной победы.
  • Ренн дома не проигрывает уже на протяжении 9-ти матчей.
  • Ренн не проигрывает Парижу в домашних матчах уже 5 лет.

Прогноз

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям. Однако, парижане выглядят нестабильно, поэтому оптимальной будет ставка на их победу с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.52
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