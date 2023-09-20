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Прогноз на матч Ренн - Маккаби Хайфа 21 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ренн Ренн
Лига Европы 21 сен 2023, 12:45 Ренн - Маккаби Хайфа
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Международные, Rennes, Роазон Парк
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.75
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В первом туре группового этапа Лиги Европы в группе F сыграют французский «Ренн» против израильского «Маккаби» Хайфа. Встреча пройдет 21 сентября.

«Ренн»

Команда уже регулярно является участником еврокубков. В прошлом сезоне “Ренн” занял четвертое место в чемпионате Франции и это стало очень хорошим достижением.

В нынешнем сезоне команда сыграла без поражений, однако у нее не так много побед. Из пяти матчей четыре завершились вничью и лишь один “Ренн” выиграл.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда боролась за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов, но в финале квалификации уступила швейцарскому клубу «Янг Бойз» по сумме двух матчей со счетом 0:3.

В целом же новый сезон для Хайфы начался довольно неплохо. На его старте они выиграли Суперкубок Израиля, однако после двух туров местного чемпионата имеет всего два набранных очка.

Статистика и прогноз на матч

Букмекеры считают «Ренн» фаворитом матча. Интересно, что хозяева поля не проигрывают уже пять игр, четыре из которых закончились вничью. Беспроигрышная серия “Ренна” на домашней арене составляет семь игр.

«Маккаби» в свою очередь одержал две победы в последних пяти играх.

Интересно, что ранее “Ренн ” и “Маккаби” никогда не играли между собой.

Хозяева поля должны выиграть этот поединок, так как они очень сильно играют при родных трибунах и в целом имеют длительную серию без поражений. Мне кажется, что игра не будет слишком результативной. Предлагаю поставить на то, что общее количество голов будет меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.75
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