EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Рейнджерс - Спарта Прага прогноз
Рейнджерс Рейнджерс
Лига Европы 09 ноя 2023, 15:00 Рейнджерс - Спарта Прага
-
- : -
Международные, Glasgow, Ibrox Stadium
Спарта Прага Спарта Прага
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится матч между Рейнджерс и Спартой. Встреча пройдет на Айброкс Стэдиум в Глазго 9 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Рейнджерс

Рейнджерс в минувшем сезоне привычно для себя взял серебро в шотландском Премьершипе. Это позволило команде принять участие в квалификации к Лиге Чемпионов. Шотландцы сперва прошли швейцарский Серветт, а затем с треском вылетели от ПСВ и отправились в групповой турнир второго по значимости еврокубка. В первом туре группового этапа Рейнджерс добился минимальной победы над крепким испанским Бетисом, а во втором неожиданно уступил кипрскому Арису. После трех туров шотландцы делят с чешской Спартой второе место.

В чемпионате все менее радужно. «Синие» уже на 8 пунктов отпустили Селтик и сейчас располагаются на привычном втором месте. Однако, у Джерс на один сыгранный матч меньше. Также можно отметить, что «синие» вышли в финал Кубка шотландской Лиги, где встретятся с Абердином.

Спарта Прага

Клуб обладает национальным рекордом по количеству чемпионских титулов. Через 3 года будет юбилей 1-го такого успеха, но и до этого «железные» были лучшими и в родном городе, и в стране в целом, фактически с момента основания. Но в последние годы их оттерли на 2-е роли, так что весной взяли первое золото после 2014-го года.

В чемпионате Спарта уверенно лидирует после 14-ти туров. Команда лишь раз проиграла на внутренней арене, а забить смогла аж 37 голов. Старт в Лиге Европы выдался менее успешным. Чехи одолели Арис, но проиграли испанскому Бетису, а затем поделили очки в матче с Рейнджерс на своем поле.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Рейнджерс не проигрывает шесть матчей кряду, в которых пропустил всего 2 гола.
  • Спарта не смогла забить лишь в одном из 19-ти последних поединков.
  • Команды встречались две недели назад. В Праге была зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз

Это будет, пожалуй, решающий матч за выход из группы. Хозяева выглядят небольшими фаворитами, но и чехи приедут в Шотландию за положительным результатом. Думаю, команды приложат все силы для победы, а ставить буду на «обе забьют».

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кейптаун Сити - Чиппа Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Кейптаун Сити Коэф.: 2.1 Чиппа Юнайтед Рекомендуем MelBet
Шахтер Донецк - Барселона прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Шахтер Донецк Коэф.: 1.82 Барселона Сделать ставку MelBet
Боруссия Д - Ньюкасл прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.76 Ньюкасл Сделать ставку MelBet
Порту - Антверпен прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Порту Коэф.: 1.9 Антверпен Рекомендуем MelBet
Манчестер Сити - Янг Бойз прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Манчестер Сити Коэф.: 1.99 Янг Бойз Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года