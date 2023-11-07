Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится матч между Рейнджерс и Спартой. Встреча пройдет на Айброкс Стэдиум в Глазго 9 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Рейнджерс

Рейнджерс в минувшем сезоне привычно для себя взял серебро в шотландском Премьершипе. Это позволило команде принять участие в квалификации к Лиге Чемпионов. Шотландцы сперва прошли швейцарский Серветт, а затем с треском вылетели от ПСВ и отправились в групповой турнир второго по значимости еврокубка. В первом туре группового этапа Рейнджерс добился минимальной победы над крепким испанским Бетисом, а во втором неожиданно уступил кипрскому Арису. После трех туров шотландцы делят с чешской Спартой второе место.

В чемпионате все менее радужно. «Синие» уже на 8 пунктов отпустили Селтик и сейчас располагаются на привычном втором месте. Однако, у Джерс на один сыгранный матч меньше. Также можно отметить, что «синие» вышли в финал Кубка шотландской Лиги, где встретятся с Абердином.

Спарта Прага

Клуб обладает национальным рекордом по количеству чемпионских титулов. Через 3 года будет юбилей 1-го такого успеха, но и до этого «железные» были лучшими и в родном городе, и в стране в целом, фактически с момента основания. Но в последние годы их оттерли на 2-е роли, так что весной взяли первое золото после 2014-го года.

В чемпионате Спарта уверенно лидирует после 14-ти туров. Команда лишь раз проиграла на внутренней арене, а забить смогла аж 37 голов. Старт в Лиге Европы выдался менее успешным. Чехи одолели Арис, но проиграли испанскому Бетису, а затем поделили очки в матче с Рейнджерс на своем поле.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Рейнджерс не проигрывает шесть матчей кряду, в которых пропустил всего 2 гола.

Спарта не смогла забить лишь в одном из 19-ти последних поединков.

Команды встречались две недели назад. В Праге была зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз

Это будет, пожалуй, решающий матч за выход из группы. Хозяева выглядят небольшими фаворитами, но и чехи приедут в Шотландию за положительным результатом. Думаю, команды приложат все силы для победы, а ставить буду на «обе забьют».

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