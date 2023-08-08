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9 августа в матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов сыграют шотландский "Рейнджерс" и швейцарский “Серветт”.

“Рейнджерс”

В прошлом сезоне "Рейнджерс" финишировал на втором месте в чемпионате Шотландии, набрав 92 очка в 38 матчах. Будущему чемпиону страны команда проиграла “Селтику” семь баллов.

Во время предсезонных сборов "Рейнджерс" провел четыре товарищеских матча, одержав лишь одну победу – над "Гамбургом" (2:1). Еще раз шотландцы сыграли вничью и потерпели два поражения.

В первом туре нового сезона чемпионата Шотландии вице-чемпион страны неожиданно для многих уступил "Килмарноку" (0:1).

“Серветт”

Эта швейцарская команда начал свою борьбу в квалификации Лиги чемпионов со стадии четвертьфинала, на которой она неожиданно победила бельгийский "Генк".

По итогам трех туров чемпионата Швейцарии "Серветт" занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав пять баллов. Таким образом, команда идет без поражений в новом сезоне.

История и статистика

Букмекеры считают "Рейнджерс" фаворитом матча, хотя швейцарцы также были аутсайдерами и в матчах с “Генком”.

"Рейнджерс" одержал победу только в одном из пяти последних матчей, в то время как "Серветт" не проигрывает уже 16 игр, из которых четыре закончились вничью.

Между собой команды еще никогда ранее не встречались.

Прогноз на матч

Гости пусть и не имеют в своем составе звездных футболистов,, но они способны дать бой сопернику. Мы будем делать ставку на победу "Серветта" с форой (+1,5).

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