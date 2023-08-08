АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года
Рейнджерс Рейнджерс
Лига Чемпионов 09 авг 2023, 14:45 Рейнджерс - Серветт
-
- : -
Международные, Glasgow, Ibrox Stadium
Серветт Серветт
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

9 августа в матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов сыграют шотландский "Рейнджерс" и швейцарский “Серветт”.

“Рейнджерс”

В прошлом сезоне "Рейнджерс" финишировал на втором месте в чемпионате Шотландии, набрав 92 очка в 38 матчах. Будущему чемпиону страны команда проиграла “Селтику” семь баллов.

Во время предсезонных сборов "Рейнджерс" провел четыре товарищеских матча, одержав лишь одну победу – над "Гамбургом" (2:1). Еще раз шотландцы сыграли вничью и потерпели два поражения.

В первом туре нового сезона чемпионата Шотландии вице-чемпион страны неожиданно для многих уступил "Килмарноку" (0:1).

“Серветт”

Эта швейцарская команда начал свою борьбу в квалификации Лиги чемпионов со стадии четвертьфинала, на которой она неожиданно победила бельгийский "Генк".

По итогам трех туров чемпионата Швейцарии "Серветт" занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав пять баллов. Таким образом, команда идет без поражений в новом сезоне.

История и статистика

Букмекеры считают "Рейнджерс" фаворитом матча, хотя швейцарцы также были аутсайдерами и в матчах с “Генком”.

"Рейнджерс" одержал победу только в одном из пяти последних матчей, в то время как "Серветт" не проигрывает уже 16 игр, из которых четыре закончились вничью.

Между собой команды еще никогда ранее не встречались.

Прогноз на матч

Гости пусть и не имеют в своем составе звездных футболистов,, но они способны дать бой сопернику. Мы будем делать ставку на победу "Серветта" с форой (+1,5).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(+1.5)
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:30 Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.61 Штурм Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч АЕК - Динамо Загреб 8 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:45 Прогноз на матч АЕК - Динамо Загреб 8 августа 2023 года АЕК Афины Коэф.: 1.666 Динамо Загреб Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Брага - ТСЦ Бачка-Топола 8 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Брага - ТСЦ Бачка-Топола 8 августа 2023 года Брага Коэф.: 1.78 Бацка Топола Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Флуминенсе Коэф.: 1.73 Архентинос Хуниорс Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Кубок Либертадорес Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Интернасьонал Коэф.: 1.6 Ривер Плейт Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 В "Баварии" готовятся к плохим новостям о сроках возвращения Нойера Новости футбола Сегодня, 04:58 Ситуация с Мбаппе решится до конца недели Новости футбола Сегодня, 04:38 "Челси" теряет своего звездного новичка перед стартом сезона Новости футбола Сегодня, 03:32 Неймара в "Барселоне" не ждут Новости футбола Сегодня, 02:57 Неймар получил невероятное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 01:55 "Бавария" может отложить трансфер Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 01:15 Легендарный Андрес Иньеста нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 "Интер" объявил о переходе вратаря "Баварии" Новости футбола Сегодня, 00:00 ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего Новости футбола Вчера, 23:00 "Ливерпуль" одержал победу над немецким клубом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч АЕК - Динамо Загреб 8 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брага - ТСЦ Бачка-Топола 8 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года