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Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года

Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года
Рейнджерс Рейнджерс
Лига Чемпионов 22 авг 2023, 15:00 Рейнджерс - ПСВ Эйндховен
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Международные, Glasgow, Ibrox Stadium
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.74
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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22 августа на "Айброкс" (Глазго) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Рейнджерс" (Глазго) встретится с ПСВ. Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Рейнджерс"

Клуб - настоящая легенда шотландского и мирового футбола. Но заодно это также команда, что пережила банкротство и мучительное отвоевывание позиций. Гранду не дали никаких поблажек, поднимались с любительских дивизионов. И тем не менее вышли на пик, при Джеррарде и чемпионство себе вернув, и в еврокубках неплохо пошумев. Но Стивен ушел, и если сначала еще получилось, по инерции, в Лиге Европы дойти до финала и при ван Бронкхорсте, то потом "светло-синие" стали просто силой №2 в Премьершипе - опять. И нет оснований верить, что Бил, экс-ассистент Стиви Джи, это как-то исправит. Он успел проиграть кубковый финал весной и стартовал в новом розыгрыше с поражения. Отдушиной стала как раз Лига чемпионов. Там прошли лучшую команду прошлого сезона в Швейцарии, "Серветт". Правда, после 2-1 дома позволили сопернику открыть счет, но в итоге Тавернье принес ничью, чего вполне хватило для общего успеха.

ПСВ

Команда котируется примерно на уровне с "Рейнджерс", с оговоркой, что в Нидерландах не 2 кита, а 3. Вот только в последние годы, что при Шмидте, что с ван Нистелроем, удавалось брать максимум 2-е место в Эредивизии. И Петера Боса вернули на родину после не лучших попыток проявить себя в Германии и Франции в том числе и для того, чтобы обеспечить долгожданный титул. Пока что экс-наставник "Аякса" вполне успешен. Он в дебютном поединке выиграл в споре с "Фейеноордом" Суперкубок Нидерландов. Да и "Штурм" из Граца выбили в предыдущем раунде квалификации сверхуверенно. Все решилось уже в 1-м поединке, который дома выиграли 4-1. Но и в Австрии сыграли на победу, 3-1.

Статистика личных встреч

Год назад клубы пересекались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда выиграли в итоге "Рейнджерс" (на выезде после 2-2 в Глазго). Кстати, то был 3-й случай в 4-х очных противостояниях, когда сильнее были шотландцы.

Прогноз

Букмекеры более лояльны к голландцам даже а выезде. Но шотландцы дома точно дадут бой исторически удобному противнику, так что тут ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,74).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.74
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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