ПСВ

Команда котируется примерно на уровне с "Рейнджерс", с оговоркой, что в Нидерландах не 2 кита, а 3. Вот только в последние годы, что при Шмидте, что с ван Нистелроем, удавалось брать максимум 2-е место в Эредивизии. И Петера Боса вернули на родину после не лучших попыток проявить себя в Германии и Франции в том числе и для того, чтобы обеспечить долгожданный титул. Пока что экс-наставник "Аякса" вполне успешен. Он в дебютном поединке выиграл в споре с "Фейеноордом" Суперкубок Нидерландов. Да и "Штурм" из Граца выбили в предыдущем раунде квалификации сверхуверенно. Все решилось уже в 1-м поединке, который дома выиграли 4-1. Но и в Австрии сыграли на победу, 3-1.

Статистика личных встреч

Год назад клубы пересекались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда выиграли в итоге "Рейнджерс" (на выезде после 2-2 в Глазго). Кстати, то был 3-й случай в 4-х очных противостояниях, когда сильнее были шотландцы.

Прогноз

Букмекеры более лояльны к голландцам даже а выезде. Но шотландцы дома точно дадут бой исторически удобному противнику, так что тут ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,74).