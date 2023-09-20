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Прогноз на матч Рейнджерс - Бетис 21 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Рейнджерс - Бетис 21 сентября 2023 года
Рейнджерс Рейнджерс
Лига Европы 21 сен 2023, 15:00 Рейнджерс - Бетис
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- : -
Международные, Glasgow, Ibrox Stadium
Бетис Бетис
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.896
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В четверг 21 сентября в 20:00 по среднеевропейскому времени в Глазго на «Айброкс Стэдиум» пройдет матч первого тура Лиги Европы в группе C между шотландским Рейнжерс и испанским Реал Бетис.

Рейнджерс

Один из старейших клубов Шотландии - Рейнджерс – это самый титулованный клуб страны. На счету команды из Глазго 55 чемпионских титулов, 34 завоёванных Кубка страны и 27 Кубков шотландской лиги. На международной арене Джерс выигрывали Кубок кубков УЕФА (1972), еще дважды играли в финале этого турнира, а также дважды принимали участие в решающем матче за Кубок УЕФА / Лигу Европы.

Путевку в групповой этап Лиги Европы Рейнджерс получил через квалификацию Лиги чемпионов заняв в прошлом сезоне вторую строчку в Чемпионате Шотландии. В Пути представителей лиг ЛЧ «Джерс» начали с третьего квалификационного раунда, где встретились со швейцарским Серветтом и благодаря победе в первом домашнем матче (2:1) и ничьей в Женеве (1:1) перешли в квалификационный раунд. В финальном раунде отбора соперником Рейнджерс стал вице-чемпион Нидерландов – ПСВ. Первый матч проходил в Глазго и закончился ничьей (2:2), но вот на выезде шотландцы потерпели разгромное поражение (1:5) и вылетели в групповой этап Лиги Европы.

На данный момент в шотландском Премьершипе Рейнджерс идет на четвертой строчке турнирной таблицы. В пяти матчах у «Джерс» три победы над Ливингстоном (4:0), Росс Каунти (2:0) и Сент-Джонстоном (2:0) и два поражения от Килмарнока (0:1) и Селтика (0:1).

Реал Бетис

Испанский клуб не такой титулованный как его соперник, на счету клуба из Севильи один чемпионский титул (1935) и три завоёванных Кубка Испании (1977, 2005 и 2022). Нынешнее выступление команды в еврокубке всего лишь четвертое в истории. Впервые Реал Бетис принял участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19, а начиная с сезона 2021/22 третий год подряд выходит во второй по значимости клубный турнир континента.

В прошлом сезоне Реал Бетис занял шестую позцию в турнирной таблице Чемпионата Испании, что позволило клубу гарантировать себе участие в групповом этапе Лиги Европы. Два сезона подряд испанский клуб выходит из группы, но не проходит далее 1/8 финала. В сезоне 2021/22, заняв вторую строчку в группе и обыграв в стыковом матче Зенит (3:2, 0:0), был остановлен Айнтрахтом в 1/8 финала (1:2, 1:1). В предыдущем сезоне «вердибланкос» вышли из группы заняв первую позциию, но в 1/8 финала уступили Манчестер Юнайтед (1:4, 0:1).

После пяти туров в Чемпионате Испании Реал Бетис занимает десятое место имея в своем активе две победы над Вильярреалом (2:1) и Райо Вальекано (1:0), одну ничью с Атлетико Мадрид (0:0) и два поражения от Атлетика Бильбао (4:2) и Барселоны (5:0).

Факты о матче и статистика личных встреч

Между собой команды никогда не встречались. Последний раз в еврокубках Рейнджерс попадал в группу с клубом из Испании также в Лиге Европы сезона 2018/19, и тогда этим клубом был Вильярреал, который занял первую строчку в группе, а «Джерс» - третье и не попали в евровесну. Оба мачта шотландского и испанского клуба закончились ничьей (0:0 и 2:2). Реал Бетис также уже встречался с шотландским клубом в рамках Лиги Европы, в сезоне 2021/22 «гелиополиты» попали в группу с Селтиком и тогда обе команды забрали по одной победе играя дома (4:3 и 2:3).

Прогноз на матч

Букмекеры дают приблизительно одинаковые шансы на победу обеих команд, но я считаю, что больше шансов именно у шотландцев, поэтому моя ставка – фора на Рейнджерс (0) за 1,896.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.896
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