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Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Интернасьонал 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Интернасьонал 23 июля 2023 года
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Серия A Бразилия 23 июл 2023, 15:00 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал
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- : -
Бразилия,
Интернасьонал Интернасьонал
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.71
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23 июля на "Наби Аби Шедид" (Браганса-Паулиста) пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Ред Булл Брагантино" сыграет против "Интернасьоналя". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Ред Булл Брагантино"

Команда провела прошлый сезон на заметном спаде. Очевидно, аукнулась смерть Дитриха Матешица, основателя и владельца международной франшизы со спортивным уклоном. В том числе и бразильский филиал сдал: после финала Копы Судамерикана и 6-го места в Серии А в 2021-м году "леао" откатились на 14-е место. Сейчас подопечные Педру Кайшиньи смогли добиться заметного прогресса. В Копе Судамерикана получилось взять 4 победы при паре ничьих, что обеспечило 1-е место в квартете. Прибавил клуб и на внутренней арене. Но там все-таки удачные отрезки чередуются с осечками. Вот и в июле, начав с выездных 1-0 на поле "Коринтианса", продолжили домашними 0-0 с "Сан-Паулу" и ничем не ответили на пару голов от "Ботафого". Но все равно удавалось держаться в верхней трети турнирной таблицы.

"Интернасьонал"

Клуб в последний раз был по-настоящему силен в начале века. Тогда они дважды, в 2006-м и 2010-м, выигрывали даже Копу Либертадорес. Но при этом и тогда были максимум 2-е место в местной Серии А, а 2017-й год и вовсе провели "этажом ниже". На таком фоне "колорадос" могут заносить в актив прошлый розыгрыш, когда снова стали вице-чемпионом - выше команда была только почти полвека назад, в 1979-м году. Этот успех позволил отправиться в Копу Либертадорес, где, кстати, чередовали победы и ничьи и вышли из группы. Но при этом в рамках Бразилейрао "красные" не смогли удержаться на максимальном уровне. Есть хорошие отрезки, но был и провал с 4-мя поражениями кряду. Да и июль начался с нулевой ничьей дома с "Крузейро" и продолжилась 0-2 на поле "Флуминенсе". Не забили и с "Палмейрас", но сдержали чемпиона, выдав новую ничью.

Статистика личных встреч

Команды активно играли между собой, начиная с 2020-го. Из 6 матчей половину выиграл "Интернасьонал", при единственном поражении "Ред Булл Брагантино".

Прогноз

Букмекерские конторы считают считают фаворитом хозяев. Но голов обе команды забивают в последних турах мало - напрашивается ставка на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,71).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.71
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