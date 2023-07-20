"Интернасьонал"

Клуб в последний раз был по-настоящему силен в начале века. Тогда они дважды, в 2006-м и 2010-м, выигрывали даже Копу Либертадорес. Но при этом и тогда были максимум 2-е место в местной Серии А, а 2017-й год и вовсе провели "этажом ниже". На таком фоне "колорадос" могут заносить в актив прошлый розыгрыш, когда снова стали вице-чемпионом - выше команда была только почти полвека назад, в 1979-м году. Этот успех позволил отправиться в Копу Либертадорес, где, кстати, чередовали победы и ничьи и вышли из группы. Но при этом в рамках Бразилейрао "красные" не смогли удержаться на максимальном уровне. Есть хорошие отрезки, но был и провал с 4-мя поражениями кряду. Да и июль начался с нулевой ничьей дома с "Крузейро" и продолжилась 0-2 на поле "Флуминенсе". Не забили и с "Палмейрас", но сдержали чемпиона, выдав новую ничью.

Статистика личных встреч

Команды активно играли между собой, начиная с 2020-го. Из 6 матчей половину выиграл "Интернасьонал", при единственном поражении "Ред Булл Брагантино".

Прогноз

Букмекерские конторы считают считают фаворитом хозяев. Но голов обе команды забивают в последних турах мало - напрашивается ставка на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,71).