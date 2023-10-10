Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В финальном раунде квалификации к женской Лиге Чемпионов сойдутся Реал Мадрид и Волеренга. Матч состоится на Стадионе Альфредо ди Стефано в среду, 11 октября. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Реал Ж

Женская команда Реала была создана только в 2014 году с целью популяризации этого вида спорта у женщин. Клуб и близко не может похвастаться такими успехами, как мужской коллектив. В испанском женском футболе доминирует Барселона, а Реалу приходится довольствоваться вторыми-третьими местами.

Реал в статусе вице-чемпиона Испании только начинает свой путь в женской Лиге Чемпионов. А на внутренней арене команда после четырех туров делит первое место с Барселоной.

Волеренга Ж

Волеренга — норвежский клуб, представляющий столичный город Осло. В своей истории команда становилась чемпионом страны, а в последние годы стабильно занимает места в тройке призеров внутреннего чемпионата. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке за пять туров до конца турнира.

В Лиге Чемпионов норвежки уже прошли ФК Минск и в серии послематчевых пенальти шотландский Селтик.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Реал не проигрывает в 13-ти матчах кряду.

У Волеренги тоже беспроигрышная серия, которая насчитывает восемь поединков.

Между собой команды никогда раньше не встречались.

Прогноз

По мнению букмекеров фаворитом будет испанская команда. А учитывая игровую форму команд, думаю голов будет много. Моя ставка — тотал больше 3.5.

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