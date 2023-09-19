Прогноз на матч П1(-2) Коэф.: 3.05 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и берлинским «Унионом». Для команды из столицы Германии это первый опыт в самом престижном клубном турнире Европы.

«Реал»

Испанский клуб является рекордсменом по количеству побед в истории Лиги чемпионов. Они уже 14 раз становились победителями этого турнира. Последний раз “сливочные” выигрывали Лигу чемпионов в 2022 году.

На прошлом сезоне этого престижного еврокубка мадридский коллектив дошел до полуфинала, где без боя уступил бедующему победителю турнира английскому «Манчестер Сити».

В летнее трансферное окно команда лишилась своего главного бомбардира – Карим Бензима перебрался в Саудовскую Аравию. На его место пришел Джуд Беллингем, который уже стал лучшим бомбардиром команды.

В текущем сезоне «Реал» выиграл все пять проведенных игр в чемпионате Испании и вряд ли его устроит что-то кроме победы на старте Лиги чемпионов.

«Унион»

Эта команда является дебютантом Лиги чемпионов. В прошлом сезоне берлинский клуб занял четвертое место в Бундеслиге, что позволило им получить доступ к самому престижному еврокубку.

В прошлом сезоне «Унион» играл Лиге Европы и смог выйти из группы, но вылетел на стадии 1/8 финала.

Статистика и прогноз на матч

В предстоящем матче «Реал» считается фаворитом, на его победу установлен коэффициент 1.40. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 8.95, а ничья - 5.28.

«Реал» в настоящее время в потрясающей форме, в то время как «Унион» проиграл две последние игры. Вполне вероятно, что «Унион» испытывает мандраж перед первой игрой в таком турнире, а это точно может им помешать.

Поставлю на победу “Реала” с форой -2 голов за коэффициент 3.05.

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