EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года

Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига Чемпионов 20 сен 2023, 12:45 Реал Мадрид - Унион
-
- : -
Международные, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Унион Унион
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 3.05
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и берлинским «Унионом». Для команды из столицы Германии это первый опыт в самом престижном клубном турнире Европы.

«Реал»

Испанский клуб является рекордсменом по количеству побед в истории Лиги чемпионов. Они уже 14 раз становились победителями этого турнира. Последний раз “сливочные” выигрывали Лигу чемпионов в 2022 году.

На прошлом сезоне этого престижного еврокубка мадридский коллектив дошел до полуфинала, где без боя уступил бедующему победителю турнира английскому «Манчестер Сити».

В летнее трансферное окно команда лишилась своего главного бомбардира – Карим Бензима перебрался в Саудовскую Аравию. На его место пришел Джуд Беллингем, который уже стал лучшим бомбардиром команды.

В текущем сезоне «Реал» выиграл все пять проведенных игр в чемпионате Испании и вряд ли его устроит что-то кроме победы на старте Лиги чемпионов.

«Унион»

Эта команда является дебютантом Лиги чемпионов. В прошлом сезоне берлинский клуб занял четвертое место в Бундеслиге, что позволило им получить доступ к самому престижному еврокубку.

В прошлом сезоне «Унион» играл Лиге Европы и смог выйти из группы, но вылетел на стадии 1/8 финала.

Статистика и прогноз на матч

В предстоящем матче «Реал» считается фаворитом, на его победу установлен коэффициент 1.40. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 8.95, а ничья - 5.28.

«Реал» в настоящее время в потрясающей форме, в то время как «Унион» проиграл две последние игры. Вполне вероятно, что «Унион» испытывает мандраж перед первой игрой в таком турнире, а это точно может им помешать.

Поставлю на победу “Реала” с форой -2 голов за коэффициент 3.05.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 3.05
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Янг Бойз Коэф.: 1.64 РБ Лейпциг Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Милан Коэф.: 1.71 Ньюкасл Сделать ставку 1xBet
Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.71 Голден Эрроуз Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Саутгемптон Коэф.: 1.75 Ипсвич Таун Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Престон Коэф.: 1.98 Бирмингем Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:34 Менеджер Марселя покинул пост Новости футбола Сегодня, 09:00 Куртуа оценил свои возможности сыграть в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 08:30 Нагельсман возглавит сборную Германии: известна его зарплата Новости футбола Сегодня, 08:00 Эмилиано Мартинес назвал главного фаворита на Золотой мяч-2023 Новости футбола Сегодня, 07:30 В Атлетико определились с судьбой Симеоне Новости футбола Сегодня, 07:06 Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты первого тура Новости футбола Сегодня, 07:00 Бензема озвучил свои цели в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:15 Месси рассказал о своих странностях в повседневной жизни Новости футбола Сегодня, 06:01 Ньюкасл нарушил регламент УЕФА Новости футбола Сегодня, 05:36 Легенда Челси заступился за Мудрика
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Антверпен 19 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Лилль - Олимпия Любляна 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года