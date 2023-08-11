Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В 1-м туре нового чемпионата Испании "Реал Сосьедад" начнет свое выступление противостоянием с "Жироной" на своем домашнем стадионе "Аноэта".

"Реал Сосьедад"

В минувшем сезоне баски показали отличную игру в Примере и достойно выступили на европейской арене. Подопечные Хагобы Аррасате впервые за долгие годы смогли вернуться на групповой этап Лиги чемпионов и пока главный клубный турнир Европы еще не начался, у команды есть время набрать максимальное количество очков в чемпионате.

В целом же команда из Сосьедада показывает великолепную игру на своем домашнем стадионе. Если взглянуть на последние результаты команды на "Аноэте", то баски не только не проигрывают с февраля, но и одержали 7 побед в 8 последних встречах.

"Жирона"

Эта команда также стала открытием минувшего сезона, заняв 10-е место в таблице Примеры. При этом следует согласиться с тем, что сейчас каталонский клуб явно уступает "Реалу Сосьедаду" по классу и не имеет таких амбиций, как у команды из Сан-Себастьяна.

У "Жироны" в прошлом сезоне лучше получалось играть дома. Именно на родной арене была заработана большая часть очков. В гостях у каталонской команды было пять поражений, четыре ничьи и всего две победы в 11 последних играх сезона.

История противостояния и прогноз

В личных встречах "Реал Сосьедад" не занет поражений от "Жироны" уже шесть матчей подряд. При этом на счету басков четыре победы и две ничьи. На своем домашнем стадионе баски ни разу не уступали этому сопернику.

Букмекерские конторы также верят в победу "Реал Сосьедада" и оценивают это событие коэффициентом 1,64, в то время как на ничью предлагается коэффициент 4,00, а на успех "Жироны" - 5,40.

Наш прогноз - победа “Реал Сосьедад”. Команда играет дома и является сильнее соперника. Это должны быть легкие три очка.

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