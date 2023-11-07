Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года
В рамках седьмого тура баскетбольной Евролиги состоится матч между Реалом и Виртусом. Встреча пройдет в ВиЗинк Центре в четверг, 9 ноября. Начало игры запланировано на 20:45 по центральноевропейскому времени.
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Реал Мадрид
Мадридский Реал в ранге действующего чемпиона Евролиги отлично стартовал и в этом сезоне. Команда выиграла все 5 поединков и лидирует в турнирной таблице Евролиги. Реал уже привычно считается одним из главных претендентов на победу в сильнейшем баскетбольном турнире Европы.
На внутренней арене тоже все складывается отлично. Реал так же победил во всех восьми поединках и возглавляет таблицу испанского чемпионата.
Виртус Болонья
Виртус провалил прошлый сезон на евроарене, финишировав на 14-м месте из 18-ти команд и не смог пробиться в плей-офф.
На старте нового сезона ошибки были учтены и сейчас команда идет на третьей строчке, проиграв лишь раз в шести стартовых поединках. Отдельно можно отметить победы над Монако и Анадолу Эфес, а единственное поражение случилось в матче с литовским Жальгирисом.
В итальянской Лиге А Виртус возглавляет таблицу после шести туров. На внутренней арене у команды тоже только одно поражение, в прошлой игре против Кремоны.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Реал еще не уступал в новом сезоне.
- Виртус на чужой площадке набирает не менее 80-ти очков на протяжении шести последних матчей.
- Все три очных матча в Мадриде Реал проиграл.
Прогноз
Считаю, что в этой игре у Реала получится прервать неутешительную серию против итальянской команды. Хозяева, по мнению букмекеров, считаются безоговорочными фаворитами, однако ставить предлагаю на тотал очков больше 161.
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