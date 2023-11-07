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Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Виртус Болонья прогноз
Реал Мадрид Реал Мадрид
Евролига 09 ноя 2023, 13:45 Реал Мадрид - Виртус Болонья
Мадрид, ВиЗинк Центр
Виртус Болонья Виртус Болонья
Прогноз на матч Тотал больше 161
Коэф.: 1.69
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В рамках седьмого тура баскетбольной Евролиги состоится матч между Реалом и Виртусом. Встреча пройдет в ВиЗинк Центре в четверг, 9 ноября. Начало игры запланировано на 20:45 по центральноевропейскому времени.

Реал Мадрид

Мадридский Реал в ранге действующего чемпиона Евролиги отлично стартовал и в этом сезоне. Команда выиграла все 5 поединков и лидирует в турнирной таблице Евролиги. Реал уже привычно считается одним из главных претендентов на победу в сильнейшем баскетбольном турнире Европы.

На внутренней арене тоже все складывается отлично. Реал так же победил во всех восьми поединках и возглавляет таблицу испанского чемпионата.

Виртус Болонья

Виртус провалил прошлый сезон на евроарене, финишировав на 14-м месте из 18-ти команд и не смог пробиться в плей-офф.

На старте нового сезона ошибки были учтены и сейчас команда идет на третьей строчке, проиграв лишь раз в шести стартовых поединках. Отдельно можно отметить победы над Монако и Анадолу Эфес, а единственное поражение случилось в матче с литовским Жальгирисом.

В итальянской Лиге А Виртус возглавляет таблицу после шести туров. На внутренней арене у команды тоже только одно поражение, в прошлой игре против Кремоны.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Реал еще не уступал в новом сезоне.
  • Виртус на чужой площадке набирает не менее 80-ти очков на протяжении шести последних матчей.
  • Все три очных матча в Мадриде Реал проиграл.

Прогноз

Считаю, что в этой игре у Реала получится прервать неутешительную серию против итальянской команды. Хозяева, по мнению букмекеров, считаются безоговорочными фаворитами, однако ставить предлагаю на тотал очков больше 161.

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Прогноз на матч Тотал больше 161
Коэф.: 1.69
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