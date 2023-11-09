Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках тринадцатого тура испанской Ла Лиги состоится матч между Реалом и Валенсией. Встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу в субботу, 11 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Реал Мадрид

Реал под руководством Карло Анчелотти в этом сезоне выглядит крайне стабильным коллективом. Может игра команды не всегда соответствует уровню игроков, но результат «сливочные» дают. Из негатива только поражение в дерби от Атлетико, после которого Реал разгромил Жирону в чемпионате и одолел Наполи в Лиге чемпионов. После этого последовали разгром Осасуны и ничья с Севильей на внутренней арене, а также гостевая победа над Брагой в рамках еврокубкового турнира.

В активе Реала также победа в Эль-Класико и досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья с Райо Вальекано в минувшем туре немного портит картину, потому что мадридцы уступили первую строчку Жироне, но Реал все равно считается, пожалуй, главным фаворитом на победу в Ла Лиге.

Валенсия

Эта команда показывает футбол неплохого уровня в новом сезоне. Болельщики замечают прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда они боролись за выживание в Ла Лиге.

На данный момент «Летучие мыши» занимают 8-е место с 18-ю очками, отставая всего на два пункта от зоны еврокубков. Против Реала, конечно, будет сложно, но Райо в прошлом туре показал, что и с мадридцами можно брать очки.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Реал не пропускал в двух последних матчах.

У Валенсии пятиматчевая серия без поражений.

Валенсия не побеждала в Мадриде с 2008-го года.

Прогноз

Реал несомненно выглядит фаворитом, однако гости должны дать ему бой. Ставить буду на то, что команды обменяются голами.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram