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Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия 11 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Валенсия прогноз
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Испания 11 ноя 2023, 15:00 Реал Мадрид - Валенсия
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Испания, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Валенсия Валенсия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
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В рамках тринадцатого тура испанской Ла Лиги состоится матч между Реалом и Валенсией. Встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу в субботу, 11 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Реал Мадрид

Реал под руководством Карло Анчелотти в этом сезоне выглядит крайне стабильным коллективом. Может игра команды не всегда соответствует уровню игроков, но результат «сливочные» дают. Из негатива только поражение в дерби от Атлетико, после которого Реал разгромил Жирону в чемпионате и одолел Наполи в Лиге чемпионов. После этого последовали разгром Осасуны и ничья с Севильей на внутренней арене, а также гостевая победа над Брагой в рамках еврокубкового турнира.

В активе Реала также победа в Эль-Класико и досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья с Райо Вальекано в минувшем туре немного портит картину, потому что мадридцы уступили первую строчку Жироне, но Реал все равно считается, пожалуй, главным фаворитом на победу в Ла Лиге.

Валенсия

Эта команда показывает футбол неплохого уровня в новом сезоне. Болельщики замечают прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда они боролись за выживание в Ла Лиге.

На данный момент «Летучие мыши» занимают 8-е место с 18-ю очками, отставая всего на два пункта от зоны еврокубков. Против Реала, конечно, будет сложно, но Райо в прошлом туре показал, что и с мадридцами можно брать очки.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Реал не пропускал в двух последних матчах.
  • У Валенсии пятиматчевая серия без поражений.
  • Валенсия не побеждала в Мадриде с 2008-го года.

Прогноз

Реал несомненно выглядит фаворитом, однако гости должны дать ему бой. Ставить буду на то, что команды обменяются голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
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