Прогноз на матч Победа Реал Мадрид Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

17 сентября 2023 года состоится матч между командами "Реал" и "Реал Сосьедад". Встреча пройдет в рамках пятого тура испанского чемпионата. "Королевский клуб" пока уверенно лидирует в турнирной таблице, выиграв все свои матчи.

Реал

Вице-чемпион Испании прошлого сезона в новом первенстве еще не потерял ни одного очка и занимает первое место в турнирной таблице.

Судя по всему, в клубе провели работу над ошибками прошлого сезона и сделали правильные выводы. Команда ворвалась в новый чемпионат очень сильно и пока она является главным кандидатом на золотые медали первенства.

"Королевский клуб" отлично выглядит не только в атаке, но и в обороне. Команда в четырех играх пропустила всего два мяча и восемь раз забивала в ворота соперников.

Реал Сосьедад

Эта команда уже давно заявила о себе как об одном из сильнейших клубов последних лет в Испании. Новый сезон начался не самым лучшим образом, хотя они ни разу не проиграли в четырех матчах.

Свою первую победу они добыли лишь в прошлом туре, когда обыграли "Гранаду" со счетом 5:3. До этого баски три раза подряд сыграли вничью.

Сейчас они занимают восьмое место с 6 очками.

Стоит помнить, что в прошлом сезоне “Реал Сосьедад” пробился в Лигу чемпионов и наверняка ставит такую же задачу на новый сезон.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что хозяева поля должны побеждать, хотя в игре против басков это будет сделать не так уж и просто. Я соглашусь с этим мнением и поставлю на победу “Реал" с коэффициентом 1.7.

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