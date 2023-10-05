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Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна 7 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Осасуна прогноз
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Испания 07 окт 2023, 10:15 Реал Мадрид - Осасуна
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Испания, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Осасуна Осасуна
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.94
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В рамках девятого тура испанской Ла Лиги Реал примет Осасуну. Встреча пройдет в субботу 7 октября на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало матча запланировано на 16:15 по среднеевропейскому времени.

Реал Мадрид

Реал под руководством Карло Анчелотти в этом сезоне выглядит крайне стабильным коллективом. Может игра команды не всегда соответствует уровню игроков, но результат «сливочные» дают. Из негатива только поражение в дерби от Атлетико, после которого Реал разгромил Жирону в чемпионате и одолел Наполи в Лиге Чемпионов.

В отличной форме новичок Джуд Беллингем, который за 9 игр успел забить 8 голов и отдать 3 результативных передачи. Также стоит отметить, что после повреждения вернулся бразилец Винисиус. К слову, Реал возглавляет таблицу не только Ла Лиги, но и своей группы в Лиге Чемпионов.

Осасуна

Памплонцам после хорошего прошлого сезона, старт новой кампании пока дается тяжело. Напомню, что Осасуна в минувшем розыгрыше Ла Лиги пришла к финишу на 10-й позиции, а также добралась до финала Кубка Испании, где уступила как раз мадридскому Реалу.

В новом сезоне «красные» уже успели вылететь в квалификации Лиги Конференций от бельгийского Брюгге. Старт в чемпионате можно считать более-менее равным. Команда побеждает только навыезде, а в домашних поединках стабильно набирать очки не позволяли соперники (Атлетик Бильбао, Севилья, Атлетико и Барселона).

На данный момент с 10-ю очками в активе, Осасуна расположилась на 10-й позиции в таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Реала 12-матчевая беспроигрышная серия на своем поле — 10 побед и лишь 2 ничьи.
  • Осасуна победила лишь раз в последних шести поединках.
  • Реал не проигрывает Осасуне с 2011 года, а на своем поле и вовсе с 2004-го.

Прогноз

Команды находятся в разных «весовых категориях», поэтому думаю, что проблем с результатом в этом матче у Реала не возникнет. Моя ставка — победа хозяев с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.94
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