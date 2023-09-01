Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

2 сентября в матче четвертого тура чемпионата Испании мадридский Реал примет на своем поле скромный Хетафе.

Реал Мадрид

Вице-чемпион минувшего сезона начал новое первенство крайне успешно, выиграв все три матча. При этом стоит признать, что соперники “сливочных” пока не были самыми сильными, а самым серьезным из них был Атлетик Бильбао.

Несмотря на это, Реал уже имеет два очка преимущества перед Барселоной в борьбе за первое место и наверняка в матче против скромного Хетафе столичная команда попытается закрепить преимущество.

В трех матчах чемпионата Реал забил шесть голов, при этом пропустил лишь один раз. В целом же “королевский клуб” выглядит очень солидно и наверняка у Барселоны возникнут огромные проблемы в том, чтобы сохранить титул чемпиона Испании.

Хетафе

Середняк чемпионата Испании сумел набрать 4 очка в первых двух матчах и перед игрой с лидером занимает 11-е место в таблице. Их главным достижением была ничья с Барселоной, благодаря которой Реал оторвался от своего главного конкурента на два очка.

В первых играх сезона Хетафе прославился своей оборонительной тактикой, которая помогла им выстоять против действующего чемпиона страны. Теперь они могут использовать эту тактику против Реала, чтобы огорчить еще одного гранда отечественного футбола.

Прогноз на матч

В последних матчах Хетафе и Реала не было забито больше двух голов, поэтому разумно будет рассмотреть вариант ставки на тотал меньше 3 голов за коэффициент 1.7.

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