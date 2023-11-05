Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч П2(+2.5) Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится матч между Реалом и Брагой. Встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу в Мадриде 8 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Реал Мадрид

Команда здорово начала этот сезон и лидирует как в Ла Лиге, так и в своей группе в Лиге чемпионов. Победа в следующей игре позволит «сливочным» досрочно пробиться в 1/8 финала самого престижного еврокубка. В связи с этим, до весны можно будет сосредоточиться на выступлениях во внутреннем первенстве.

До этого в Лиге чемпионов Реал добыл три победы с минимальным счетом.

Брага

Португальская команда уже никого не удивляет своим участием в групповом этапе Лиги чемпионов. После трех сыгранных туров в ее активе три очка, что уже можно считать неплохим показателем.

В первом туре Брага потерпела поражение от Наполи на своем стадион со счётом 1:2, но затем одержала победу над берлинским Унионом со счётом 3:2. Интересно, что по ходу встречи в Германии португальцы проигрывали в два мяча, но сумели перевернуть ход встречи в свою пользу. В прошлом матче португальцы минимально уступили Реалу дома, но показали неплохую игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Реал не проигрывает восемь матчей кряду.

Брага забивает в 11-ти выездных матчах подряд.

Матч двухнедельной давности выиграл Реал со счетом 2:1.

Прогноз

Мадридцы точно захотят решить вопрос выхода из группы как можно раньше. Однако Брага тоже приедет не просто отбывать номер. Думаю, Реал победит, но разгрома ждать не стоит. Моя ставка — победа гостей с форой +2.5.

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