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Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года

Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бундеслига Германия 25 авг 2023, 14:30 РБ Лейпциг - Штутгарт
-
- : -
Германия, Leipzig, Ред Булл Арена Лейпциг
Штутгарт Штутгарт
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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25 августа на "Ред Булл Арена" (Лейпциг) пройдет матч 2-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "РБ Лейпциг" встретится с "Штутгартом". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"РБЛейпциг"

Клуб что при Тедеско, что уже после его увольнения показывал практически идентичные результаты. В 2022/2023, как и в предыдущем розыгрыше, "быки" закончили в топ-4 Бундеслиги, параллельно выйдя в плей-офф Лиги чемпионов, более того, даже статус обладателя немецкого футбольного кубка сохранил. Во многом эти успехи были связаны с усилиями на поле Нкунку (француз, правда, долго залечивал травму), Собослаи и Гвардиола. Всех их продали, купив, по традиции, ворох новичков, в том числе и уже довольно именитых, того же Опенда. Впрочем, "Баварию" в Суперкубке разгромили за счет уже привычного лидера, Ольмо, что оформил хет-трик. Но потом была поездка в Леверкузен, где "Байер" смог выиграть перестрелку с итоговым счетом 3-2.

"Штутгарт"

Команда свой 5-й чемпионский титул оформила в 2007-м году. Больше таких сенсаций не было, наоборот, в конце прошлого десятилетия дважды пришлось подниматься из Бундеслиги 2. Более того, после хорошего стартового года после возвращения в "элиту" дальше все сводится к борьбе за выживание. Нынешним летом пришлось проходить тест в виде стыковых матчей. Но, во-первых, там с "Гамбургом" не возникло особенных проблем, во-вторых, Себастьян Хенесс перед этим поднял новых подопечных хотя бы на 16-е место. В новом сезоне, неплохо усилив, по именам, состав, "швабы", размявшись в кубке с неким "Балингеном" (4-0 на выезде), начинали сезон с "Бохумом" - и ухитрились, снова не пропустив, забить еще на 1 мяч больше.

Статистика личных встреч

"Штутгарт" дома в начале сезона взял ничью с "РБ Лейпциг", что тяжело стартовал. Но потом "быки" на своем поле выигрывали.

Прогноз

Букмекеры рассматривают "быков" в их логове как явного фаворита. Но тут проще поверить в то, что тут тоже зафиксируют в итоге поединке "тотал больше 2,5 забитых голов" (коэффициент - 1,60).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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